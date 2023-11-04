Erdoğan Yeniköy Fabrikasını açtı!

'Geleceğin fabrikasında' gelişmiş robotik, yüksek otomasyon seviyeleri, veri analitiği, yapay zekâ ile yönlendirilen uçtan uca yönetim, çok katlı atölyeler ve gürültüyü azaltan montaj hatları yer alıyor. Ayrıca Yeniköy, fotovoltaik cam duvarlar ve güneş takip sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerle enerji verimliliği ve karbon nötr olma yolunda önemli adımlar atarak otomotiv endüstrisindeki sürdürülebilirlik standartlarını yeniden tanımlıyor. Gelecek vizyonu doğrultusunda kapsamlı yatırımlarını hayata geçiren Ford Otosan; sürdürülebilir, dijital ve verimli çözümlerle yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açtı.

YOĞUN KATILIM

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, AKP MKYK üyesi İlkyas Şeker, eski Bakan Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyakakın, ilçe belediye başkanları, AKP İl Başkanı Şahin Talus, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Ford Pro Avrupa Başkanı Hans Schep, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Josephine Payn ve fabrika çalışanları katıldı.

"TİCARETE YÖN VEREN YENİ MODEL"

Ford Otosan’ın Cumhuriyet’in tüm esaslarını kendine pusula edinerek, 60 yılı aşkın süredir tüm faaliyetlerini ülkeye katkı odağında yürüterek otomotiv sanayisinin dönüştürücü gücü olduğuna dikkat çeken Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt: "Bugün Kocaeli tesislerimiz sadece Türkiye'nin değil tüm Avrupa'nın ticari konumunda. Ticarete yön veren modelimiz. Tüm bunlar tesadüf olmadı. Ar Ge ve üretim odağımızın olduğunu belirtmeliyim. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Her şeyden önce insan kaynağımız diyerek üretim yönetimini arttırıyoruz.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

‘Gelecek Şimdi’ vizyonuyla otomotiv ekosistemini dönüştürmek üzere uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerini belirleyen ve adım adım ‘karbon nötr’ olma yolunda ilerleyen Ford Otosan, Yeniköy Fabrikasında devreye aldığı yenilikçi, çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek uygulamalarıyla fark yaratıyor. Yeniköy, Ford tesisleri içinde ve Türkiye'nin otomotiv sektöründe birer ilki teşkil eden öncü uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

"GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVRİLECEK"

Türkiye otomotiv sektöründe ve Ford fabrikaları arasında ilk olan ve fabrikanın ön cephesine kurulan ‘Fotovoltaik Cam Duvar’, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek Yeniköy fabrikasının enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Ford Otosan, yan cephedeki ‘Fotovoltaik Cam Duvar’ ve çatılardaki güneş panelleri ile elde ettiği yenilenebilir elektriği bina aydınlatmasında kullanarak elektrik tüketiminden tasarruf ediyor. Bir diğer yenilikçi uygulamalardan biri olan ‘Güneş Takip Sistemleri’ teknolojisi üretim alanlarının maksimum gün ışığından yararlanmasını sağlıyor. Üretim alanındaki ısıtma ihtiyacı ‘Güneş Duvarları’ sistemi ile desteklenerek doğalgaz tüketimini azaltıyor. Her birinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğin Fabrikası Yeniköy hepimize hayırlı olsun."

"YILLARDIR EN ÇOK SATAN TİCARİ ARAÇ"

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep ise: " Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları, yıllardır Avrupa'nın ve Türkiye'nin en çok satan ticari aracı olan Transit ailesinin Avrupa'daki tek üretim merkezi, Transit Custom’ın ise dünyadaki tek üreticisi konumunda. Fabrikada, yenilikçi özellikleri ve akıllı teknolojileriyle daha yüksek verimlilik ve performans sunan yeni nesil Transit ve Tourneo Custom üretiliyor. Yeni nesil Custom serisinin gelecekteki üyeleri arasına 2024 yılında hattan inecek tamamen elektrikli E-Transit Custom da yer alacak. Fabrikada ayrıca Ford ve Volkswagen ortaklığına ait yeni nesil 1 ton Volkswagen ticari araç da üretilecek. Yeniköy Fabrikası, yeni nesil 1 tonluk araçları üretmek üzere kapasitesini 2025 yılında 405.000 adede ulaştıracak."

"DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR OMUZ OMUZA GELDİ"

Ülkemiz adına büyük bir gurur yaşıyorum. Cumhuriyetimizin şanlı ve şerefli tarihini kutladığımız öneli bir yıldayız. Cumhuriyet Türk Milleti için sadece yönetim biçimi değildir. Bütük Atatürk'ün o zamanki şartlarda kurduğu muasır medeniyetlerin ateşidir Cumhuriyet" diyerek sözlerine başlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, "Rotamızı her zaman kurucumuz merhum Vehbi Koç belirledi. Ülkemiz için çok çalışmak yaturımlarla istihdam yaratmak ihracatla yurt dışına çıkmak temel önceliklerimiz oldu. 100 yıldır ülkemizle birlikte büyüdük. Bizi bu günlere getiren yılmadan çalışmaktır. İçinden geçilen nice badirelere rağmen ülkemize olan inancımızı koruduk. Ford Otosan kurulduğu günden bu yana insan kaynağına değer vermeyi bırakmadı. Pandeminin zirve zamanında bilinmeyenlerin olduğu bir dönemdi bırakın yeni yatırımları herkes nasıl ayakta kalacağını düşünüyordu. Ancak biz böyle bir dönemde gelecek vizyonumuz diyerek 2 milyarlık yatırımımızı açıkladık. İşte şimdi buradayız. Bu heyecan verici yolculuğumuzda yanımızda duran kişi ve kurumlara minnettarım. Devlet ve özel sektör omuz omuza verdiği zaman neler yapabileceğimizi göstermiş olduk.

"10 BİNDEN FAZLA ŞARJ BAĞLANTISINA ULAŞTIK"

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Türk özel sektörünü devletimizle sırt sırta vermesi ile ihracat başarısı elde ettik. Paylaşım ekonomisi yaygınlaşıyor. Sektörde karlılık dijital hizmetler gibi yeni iş alanlarına kayıyor. Bu büyük devrimler eşsiz fırsatlar sunuyor. İnovasyona öncülük edenlerin büyüyeceği bir evredeyiz. Böylesine büyük dönüşümlere tarihte hiç olmadığı kadar hazırız. İnsan kaynaiğımız 29 binden 222 bine yüksledi. artık yılda 9 binden fazla patent başvurusu yapılıyor. Cumhurbaşknaımız ile otomotivde yaşadığımız devrimlerin deyircisi değil öncüsü olduk. Devrin otomobili TOGG'u hayata geçirdik. 81 şehrimizde 10 binden fazla şarj bağlantısına ulaştık. Hafif ve ticari araçlarda lider olacağız. Henüz ülkemizde yatırımı olmayan pek çok otommotiv markası ile de görüşme içerisindeyiz. Bulunduğumuz coğrafyanın avantajları yatırımcılar için fırsat sağlıyor. Ford Otosan son 8 yıldır Türkiye'de ihracat şampiyonu. 2022'de ihraç ettiği araç sayısı 300 binin üzerinde. Türkiye'ye değer katan Ford Otosan ailesine teşekkür ediyorum."

"REKABET ARTACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada “Özel endüstir bölgesi ststüsündeki yatırımlarla 3 bin 500 kişilikl yeni istihdam sağlayan fabrikamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Avrupanın en bğüyük ticari araç üretim tesisis haline geldi. Dünya markası yeniköydeki bu tesis gleceğin fabrikası ünvanını hak etti. Hem içten yanmalı hem de elektrikli araç üretebilen özelliği ile öne çıkıyor. Elektrikli transit ve Volkswagen'e ev sahipliği yapacak. Biz diğer tüm sektörler gibi istihdamı oluşturan tüm yatırımcılar gibi Ford Otosan'ın attığı her adımda yanında olduk. Yaklaşık iki yıl önce 2 milyar dolarlık bu yatırımı hayata geçirmesinden gurur duyuyorum. Dünyanın 94 farklı ülkesinde Türkiye'de üretilen Ford parçalarının kullanıldığını görmek bizim için onur kaynağı. İhracat şampiyonu ünvanını alan Otosanı ayrıca tebrik ediyorum. geçtiğimiz yıl 9 milyar lire üzerinde ihracat fzlası verdik. Katlanarak büyüyen elektirkli ve hibrit yatırımlara özel önem veriyoruz. Ülkemizde de elektrikli araçlara olan önem giderek artıyor. Mevcut firmaların piyasaya girişiyle bu alandaki rekabet giderek artacak. Biz de TOGG ile elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz. En geç 2030 yılında Avrupa'nın batarya üreticisi konumuna gelmekten şüphe duymuyoruz. İhtiyaç duyulan her noktada sizlere destek vereceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ ANAHTAR ÜLKE HALİNE GETİRDİK"

Geleceğin yenilikçi teknolojilerine yaptığı yatırımlarla yoluna devam ettiğini ispatlıyor. Küresel ekonomi son asrın en büyük krizi. Tüm dünyayı derinden sarsan Koronavirüs henüz bitmeden Rusya Ukrayna savaşı oldu. Buna bağlı olarak dünyada enflasyon oranı arttı. Biz de bunlardan etkilenmeye devam ediyoruz. Buna rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. En büyük başarımız ülkemizi sıcak çatışmaların tarafı yapmamak. Uyguladığımız dengeyi ve ilkeyi soğuk kanlı politikalarla Türkiye'yi anahtar ülke haline getirdik. Nerede olursa olsun mazluma sahip çıkarken inancına da kökenine de asla bakmıyoruz. Bundan sonra da onurlu duruşumuzu devam ettireceğiz. Ekonomiyi asla geri plana atmadık. Ülkemizi büyütme stratejimizden taviz vermeden politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Yaşanan sıkıntıların insanımızın refah seviyesinde geriye gitmemesi için ülkemizin hep yanında yer aldık.

YÜZDE BEŞ ORANINDA İSTİKRARLI BÜYÜME BEKLİYORUZ

Öncelikli meselemiz olan ekonomiye dair yol haritamızı milletimizle paylaştık. Yüzde 5 oranında istikararlı bir büyüme bekliyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak işsizliği yüzde 7 buçuğa indirmeyi öngörüyoruz. Turizim gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine gelmeyi planlıyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek en önemli hdefimiz. Türkiye uluslararası yatırımlar için güvenli liman olmaya devam edecektir. Türkiye'nin son 10 yıldır mağruz kaldığı saldırılar 2023 hedeflerimize ulaşmamızı geciktirdi. Yatırımcılarımıza verdiğimiz destekleri hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.