04 Kas 2023 - 17:54- Spor G: 04 Kas 2023 - 19:02

TAKIMLARIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Trendyol 1.Lig'in 11.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, İzmir ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor.

TAKIMLARIN 11'LERİ BELLİ OLDU mask

 Teknik Sorumlu
 Teknik Sorumlu
# Kocaelispor, Göztepe, 11'ler

04 Kas 2023 - 17:54 - Spor

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