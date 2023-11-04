TAKIMLARIN 11'LERİ BELLİ OLDU

G\u00d6ZTEPE'N\u0130N 11'\u0130\n\n\n1.\u00a0MATEUSZ LIS4.\u00a0TAHA ALTIKARDE\u015e6.\u00a0CEL\u0130L Y\u00dcKSEL11.\u00a0AHMED ILDIZ12.\u00a0\u0130SMA\u0130L K\u00d6YBA\u015eI17.\u00a0ENSAR AKSAKAL18.\u00a0MAME BIRAM DIOUF23.\u00a0KENNETH OBINNA MAMAH24.\u00a0LASSE NIELSEN30.\u00a0YAL\u00c7IN KAYAN33.\u00a0ATIN\u00c7 NUKAN\u00a0Yedekler13.\u00a0ARDA \u00d6Z\u00c7\u0130MEN3.\u00a0AL\u0130 DERE7.\u00a0ALIOU BADARA TRAORE9.\u00a0KUB\u0130LAY KANATSIZKU\u015e15.\u00a0TARKAN SERBEST19.\u00a0YUNUS EMRE GED\u0130K21.\u00a0DO\u011eAN ERDO\u011eAN32.\u00a0\u0130ZZET FURKAN MALAK50.\u00a0\u00dcM\u0130T AKDA\u011e88.\u00a0FIRATCAN \u00dcZ\u00dcM\u00a0Teknik SorumluRADOMIR KOKOVIC KOCAEL\u0130SPOR'UN 11'\u0130\n\n\n35.\u00a0G\u00d6KHAN DE\u011e\u0130RMENC\u01304.\u00a0EM\u0130R ORTAKAYA8.\u00a0YUSUF C\u0130HAT \u00c7EL\u0130K10.\u00a0DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS14.\u00a0GIORGI BERIDZE19.\u00a0AT\u0130LA TURAN40.\u00a0YUSUF EMRE G\u00dcLTEK\u0130N53.\u00a0BURAK \u00d6KS\u00dcZ70.\u00a0BARI\u015e ALICI77.\u00a0O\u011eUZ CEYLAN99.\u00a0DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA\u00a0Yedekler67.\u00a0MEHMET ENES SARI2.\u00a0AL\u0130HAN KUBALAS7.\u00a0CEM EK\u0130NC\u01309.\u00a0ATABEY \u00c7\u0130\u00c7EK20.\u00a0MERT \u00c7\u00d6LGE\u00c7EN21.\u00a0BED\u0130RHAN YILDIZ32.\u00a0MEHMET YILMAZ41.\u00a0JOAO PEDRO RE\u0130S AMARAL45.\u00a0MESUT CAN TUNALI55.\u00a0YUSUF ABD\u0130O\u011eLU\u00a0Teknik SorumluERTU\u011eRUL SA\u011eLAM\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.