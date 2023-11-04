04 Kas 2023 - 18:40- Asayiş

Polat çiftinin paraları aktardığı hesap ortaya çıktı!

Dilan Polat ile Engin Polat soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Polat çiftinin paraları Ankara’daki bir medikal firması üzerinden bazı kişilerin hesaplarına aktardığı iddia edildi. Durumun ise banka görevlisinin dikkati sayesinde anlaşıldığı öne sürüldü.
Polat çiftinin paraları aktardığı hesap ortaya çıktı! mask

Dilan Polat ile Engin Polat soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, açılan soruşturma kapsamında Polat çiftine ait franchising bir şirketin Ankara şubesinin sahipleri için de düğmeye basıldı. Ankara'da bulunan medikal şirketini işleten Mustafa Ö.nün, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liralık bir parayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra D.'ın hesabına aktardığı anlaşıldı. İddiaya göre durumu fark eden banka görevlisi durumu polise aktardı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, Mustafa Ö. ile Kübra D.'ın Polat çiftine ait bir şirketin ortakları olduğu saptandı. Yapılan tespitlerin ardından adli makamlara bilgi verildi ve savcılık kararıyla söz konusu paraya el konulduğu açıklandı.

Kaynak: cumhuriyet

# Ankara, dilan polat, engin polat

04 Kas 2023 - 18:40 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.842.230 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL