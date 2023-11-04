Polat çiftinin paraları aktardığı hesap ortaya çıktı!

Dilan Polat ile Engin Polat soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, açılan soruşturma kapsamında Polat çiftine ait franchising bir şirketin Ankara şubesinin sahipleri için de düğmeye basıldı. Ankara'da bulunan medikal şirketini işleten Mustafa Ö.nün, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liralık bir parayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra D.'ın hesabına aktardığı anlaşıldı. İddiaya göre durumu fark eden banka görevlisi durumu polise aktardı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, Mustafa Ö. ile Kübra D.'ın Polat çiftine ait bir şirketin ortakları olduğu saptandı. Yapılan tespitlerin ardından adli makamlara bilgi verildi ve savcılık kararıyla söz konusu paraya el konulduğu açıklandı.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.