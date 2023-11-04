El Nino kışı Türkiye'yi esir almaya geliyor! Bol kar yağışı...

El Nino sıcak hava dalgasının etkili olduğu yaz günlerinin ardından, Türkiye şimdi de El Nino kışına hazırlanıyor. El Nino soğuk hava dalgası ülkeyi resmen tir tir titretecek.Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'nin El Nino soğuk hava dalgası etkisinde olduğu dönemlerde bolca yağış aldığına dikkat çekti.Dr. Okan Bozyurt, "Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz" sözleriyle bu yıl ki modellerin Türkiye için özellikle Kasım ve sonraki aylar için neyi işaret ettiğine değindi.

7-10 KASIM TARİHLERİNE DİKKAT

Dr. Bozyurt, "7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum. Bu soğuk hava sistemi de kar yağışı getirebilir. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazı gelecek. Aralıktan itibaren yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir. 11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: karar