Başiskele Vezirçiftliği ve Karadenizliler Mahalleleri'nde bulunan Atık Geri Dönüşüm Tesisleri'nin sebep olduğu kötü koku ve zehirli gazların bölge sakinlerine yarattığı sıkıntı vatandaşı bıktırdı. Yaylacık Mahallesi Muhtarı Orhan Firidinoğlu yarın( 5 Kasım Pazar) saat 14.00'da Seyyit ve Fakülte Caddeleri'nin birleşim noktasında konuya ilişkin basın açıklamasında bulunacak. Muhtar Firidinoğlu, tüm halkı basın açıklamasına katılmaya davet etti. ve "Bir saatinizi gelecek, çocuklarımız ve çevremiz için ayıralım" ifadelerini kullandı.
04 Kas 2023 - 19:11- Gündem
Başiskele'de bölge sakinleri kötü kokudan bıktı!
Yaylacık Mahallesi sakinleri bölgedeki kötü kokudan şikayetçi oldukları nedeniyle basın açıklaması yapacaklar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.