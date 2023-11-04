Başiskele'de bölge sakinleri kötü kokudan bıktı!

Başiskele Vezirçiftliği ve Karadenizliler Mahalleleri'nde bulunan Atık Geri Dönüşüm Tesisleri'nin sebep olduğu kötü koku ve zehirli gazların bölge sakinlerine yarattığı sıkıntı vatandaşı bıktırdı. Yaylacık Mahallesi Muhtarı Orhan Firidinoğlu yarın( 5 Kasım Pazar) saat 14.00'da Seyyit ve Fakülte Caddeleri'nin birleşim noktasında konuya ilişkin basın açıklamasında bulunacak. Muhtar Firidinoğlu, tüm halkı basın açıklamasına katılmaya davet etti. ve "Bir saatinizi gelecek, çocuklarımız ve çevremiz için ayıralım" ifadelerini kullandı.