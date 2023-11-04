CHP kurultayında Turan Aydoğan'a saldırı

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Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ında, CHP Parti Meclisi Üyesi Turan Aydoğan’ın konuşması sırasında delegelerin bulunduğu alanda değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı ve ‘değişim’ sloganları atıldı.

PM ÜYESİ AYDOĞAN’A SALDIRI GİRİŞİMİ

Sahneye atlayan vatandaş, CHP PM üyesi Aydoğan’a yönelip üzerine yürürken araya güvenlikler ve parti görevlileri girdi. Fiziksel bir saldırının yaşanmasına araya giren görevliler engel oldu.

İMAMOĞLU’NDAN UYARI GELDİ

Oy çokluğuyla Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ise konuya yönelik uyarıda bulundu. İmamoğlu “Değerli arkadaşlar, şimdi az sayıda kadın konuşmacılarımızdan biri sahnede. Lütfen saygın bir kurultayı sürdürme konusunda takip etmeye devam ediyorum. Buradaki kalabalığı geriye çekelim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: yeniçağ