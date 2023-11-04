SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 Kasım Pazar günü Kocaeli'de 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|52678
|KOCAELİ
|KARTEPE
|EMEKEVLER, UZUNÇİFTLİK
|100.YIL CD., ADALETLİ SK., D-100 KARAYOLU, ERTUĞRUL GAZİ SK., KİRAZLI SK., OSMANLI SK., YAZAR SK
|05.11.2023
|09:00
|13:00
|52780
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BALABAN SK., BASAR, BİNDALLI SK., BİRİNCİ SK., ÇAMLIBEL SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., FERAH, GEDİZ SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., NADİR SK., SEDA, SELİMİYE CD., SERINCAN, SERİNCAN SK., SUBAŞI SK., SULTAN BABA SK., ŞAŞMAZ SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK.
|05.11.2023
|09:00
|17:00
|52782
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|MEHMETAĞA, YAYLACIK
|DOĞAL SK., GÜLEN SK., KAR SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., ÖZKAR SK., SEVDA SK., ŞENSES SK., TURBO SK.
|05.11.2023
|09:00
|17:00
|52783
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD.
|05.11.2023
|09:00
|17:00
|52856
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE
|ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., ÇİÇEK SK., DEPO SK., DERE SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCİ SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİME SK., KETEN, KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., YEŞİLCE SK.
|05.11.2023
|09:00
|17:00
|53037
|KOCAELİ
|İZMİT
|SANAYI, SANAYİ
|AÇELYA, AÇELYA SK., BAYLAR SK., ERSOYLU SK., ESKI BAGDAT CD., ESKİ BAĞDAT CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLER SK., HAFIZ EMIN, HAFIZ EMİN SK., HARPUT SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI, KADI SK., KALEM SK., KINA ÇIÇEGI, KINA ÇİÇEĞİ SK., KURU SK., ÖZ BAKİ SK., SAHİL SK., SAKAYIK, SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SIRA SK., SONGÜL SK., ŞAKAYIK SK., TOKİ SK., TOMBUL, TOMBUL SK., TUFANOGLU, TUFANOĞLU SK., YELKEN SK.
|05.11.2023
|09:00
|12:00
|53053
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN
|DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|05.11.2023
|09:00
|17:00
|53062
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE
|BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİCRET SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, ÖNER, ÖNER SK., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK.
|05.11.2023
|09:00
|17:00
|53082
|KOCAELİ
|GEBZE
|CUMAKÖY, OVACIK
|3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GÜLBEN SK., KAVAK SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., SULTAN SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK.
|05.11.2023
|09:00
|14:00
|53084
|KOCAELİ
|GEBZE
|BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|324., 324. SK., 325. SK., 327/7. SK., 336. SK, 336. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 573., 573. SK., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD.
|05.11.2023
|09:30
|11:30
|53087
|KOCAELİ
|KARTEPE
|UZUNBEY
|CİHANGİR SK., SEVGIYOLU, SEVİLEN SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., VURALLAR SK.
|05.11.2023
|17:00
|17:30
|53088
|KOCAELİ
|KARTEPE
|UZUNBEY, UZUNÇİFTLİK
|SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGİYOLU SK.
|05.11.2023
|09:00
|09:30
|53089
|KOCAELİ
|KARTEPE
|UZUNBEY
|ATILIM CD., CUMHURİYET. CD.
|05.11.2023
|09:00
|17:00
|53099
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU
|1319/2. SK., 1319/3. SK., 1802/1. SK., 1804/2. SK., 4123., 4140., 4142., ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜNEY YANYOL CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, KOŞU YOLU CD., MUALLİM KÖY, ÖZGÜR SK., ZEYTİNLİK SK.
|05.11.2023
|09:00
|16:00
|53102
|KOCAELİ
|İZMİT
|KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ
|ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., FARUK ŞIKKİBAR SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KOCAER SK., LATİFE SK., MAZI, MAZİ SK., MOR SALKIM SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., PETROL SK., SEDAT PEK SK., ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEKERLİ SK., TAMÇELİK SK.
|05.11.2023
|09:00
|17:00
|53118
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK.
|05.11.2023
|16:30
|18:30
|53127
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY
|1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4102., 4127., 4127. SK, DAR SK., DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., HARMANYOLU SK., MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK.
|05.11.2023
|09:00
|16:00
|53138
|KOCAELİ
|GEBZE
|ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ, KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, KÖŞKLÜ ÇEŞME, PİRİ REİS, SULTAN ORHAN, TAVSANLI, TAVŞANLI
|1. SK., 1013/1., 1013/1. SK., 1013/5. SK., 1014/10. SK., 1014/5. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1016/5. SK., 1019. SK., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1032. SK., 1038., 1038. SK., 1038/1. SK., 1038/2., 1038/2. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044. SK., 1045. SK., 1046., 1046. SK., 1047., 1047. SK., 1049. SK., 1050/1. SK., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053. SK., 1053/1., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 1056/1. SK., 1056/2. SK., 1057., 1057. SK., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3., 1061/3. SK., 1062., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1. SK., 1068/2. SK., 1069., 1069. SK., 1069/1. SK., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1073. SK., 1074., 1074. SK., 1075. SK., 1076., 1076. SK., 1077. SK., 1077/1. SK., 1078., 1078. SK., 1078/1., 1078/1. SK., 1079. SK., 1080., 1080. SK., 1081. SK., 1082., 1082. SK., 1082/1. SK., 1082/2., 1082/2. SK., 1082/3. SK., 1083., 1083. SK., 1083/2. SK., 1084., 1084. SK., 1084/1. SK., 1084/2. SK., 1084/3., 1084/3. SK., 1085., 1085. SK., 1085/1. SK., 1085/2. SK., 1086., 1086. SK., 1086/1., 1086/1. SK., 1086/2. SK., 1086/3., 1086/3. SK., 1087., 1087. SK., 1088., 1088. SK., 1089., 1089. SK., 1090., 1090. SK., 1091. SK., 1092. SK., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1094. SK., 1095. SK., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2. SK., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1098. SK., 1099. SK., 11. SK., 1151. SK., 1152., 1152. SK., 1153. SK., 1154. SK., 1154/3. SK., 1155. SK., 1156. SK., 1158. SK., 1158/1. SK., 1158/2., 1158/2. SK., 1158/3. SK., 1158/4., 1158/4. SK., 1159., 1159. SK., 1159/1. SK., 1159/2. SK., 1160. SK., 1161. SK., 1162., 1162. SK., 1163. SK., 1164. SK., 1165. SK., 1167., 1167. SK., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1172., 1172. SK., 1173. SK., 1174., 12. SK., 1966. SK., 1967. SK., 1969., 1969. SK., 1974. SK., 1974/1. SK., 2701. SK., 2703. SK., 2705. SK., 2708. SK., 2715. SK., 2715/1. SK., 2716., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2730. SK., 2733. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2745. SK., 2746., 2746. SK, 2748. SK., 2749. SK., 2752., 2752. SK., 2761. SK., 2774. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2776/1. SK., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., 2792. SK., 2793. SK., 2794. SK., 2795. SK., 3050, 4501., 4505. SK, 4509. SK., 4510. SK., 4511, 4570., 533., 533. SK., 534. SK., 536/1. SK., 536/3. SK., 537/1. SK., 537/2. SK., 537/4. SK., 567. SK., 570. SK., 573/1. SK., 574. SK., 6. SK., 8. SK., 9. SK., D-100 KARAYOLU CD, D-100 KARAYOLU CD., EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., GİRESUNLULAR SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KAVAK CD., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 6162 ADA SK, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOĞLU CD., NAMIK KEMAL CD., ÖMER COŞKUN SK., SEHIT HALIL KAMIS, SEHIT OKTAY KAYA, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD., TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, TERMINAL, TERMİNAL CD., YAN YOL SK, YELKENKAYA CD., YENI BAGDAT
|05.11.2023
|08:30
|16:00
|53141
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ
|4403., 4404, 4405, 4407., 4409., 4442., 4443., 4444., 4444. SK, 4445, 4448., 4452., 4461, 4462, 4462., 4464, 4465., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ÇAKIL SK., ÇİMEN SK., ELİF SK., ELMAS SK., ERDAĞI SK., EŞREF SK., FABRİKALAR SK., GÖNEN SK., GÜNER SK., GÜVERCİN SK., HANIMNİNE SK., IŞIK SK., KIRLANGIÇ SK., LEYLAK SK., MADEN CD., MANOLYA SK., NİLÜFER SİTESİ YOLU SK, ÖZER SK., PELITLI ATATÜRK, PINAR SK., SAKA SK., SEZER SK., SOYLU SK., ŞANTİYE SK, TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TOKDEMİR SK., YAĞMUR SK., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD.
|05.11.2023
|08:30
|16:00
|53143
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ
|3258. SK, 4432., 4433., 4433. SK., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK.
|05.11.2023
|08:30
|16:00
|53145
|KOCAELİ
|İZMİT
|KÖRFEZ, OVACIK, SANAYI, SANAYİ
|ÇAMLICA SK., ÇISE, DURU SK., EMİN TERZİOĞLU SK., EROĞLU SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ ERTUĞRUL SK., KERKÜK SK., KORKMAZLAR SK., KUĞU SK., MERT SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., NAMZET SK., NERMİN SK., NİYET SK., ORMAN GÜLÜ SK., ÖZYALI SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SERİN SK., ŞEHİT HASAN SK., YANKI SK., ZEYTİNDALI SK.
|05.11.2023
|15:00
|16:00
|53152
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD.
|05.11.2023
|09:00
|13:00
|53159
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ
|BAŞYİĞİT CD., D-130 YAN YOL CD, FAKÜLTE, MEMNUN, SEYİD CD.
|05.11.2023
|13:00
|15:00
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