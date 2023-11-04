04 Kas 2023 - 20:03- Asayiş

Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’da silahlı kavga sırasında, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask

30 Ekim’de, Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak’ta, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Elsvadi, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

04 Kas 2023 - 20:03 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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