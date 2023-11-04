30 Ekim’de, Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak’ta, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Elsvadi, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
04 Kas 2023 - 20:03- Asayiş
Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana’da silahlı kavga sırasında, evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.