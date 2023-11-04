İtalya ve Yunanistan'ı vuran fırtına geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Pastırma sıcaklarının yurdu terk etmesinin ardından şimdi de Ciaran Fırtınası ülkemizi etkisi altına alacak. Meteoroloji 8 kente sarı, 4 kente turuncu kodlu uyarıda bulunurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından uyarı yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Yağışların; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Şiddetli yağmur akşam saatlerinde Balıkesir, Edremit Körfezi, İzmir, Aydın, gece yarısı Muğla'da su baskınları ve dolu yağışına neden olabilir" mesajını paylaştı.Prof. Dr. Şen, "Bugün Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de lodos fırtına hızında, Trakya ve Çanakkale'de tam fırtına hızında (80-100 km/saat) beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması tedbirli olunması gerekmektedir. Gece rüzgar etkisini kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: cnntürk