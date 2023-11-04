TGB: Tarikat yurtları kamulaştırılsın!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), öğrencilerin yurt sorununun her geçen gün büyüdüğünü vurguladığı açıklamasında, tarikat yurtlarının kamulaştırılarak öğrencilerin kullanımına sunulmasını istedi. Ayrıca, yurtların güvenli hale getirilmesi için 4 maddelik çözüm önerilerini sıraladı.

Mevcut yetersizliklerin ve ihmallerin artık can aldığı hatırlatılan açıklamada öğrencilerin devlet yurtlarında kendilerini güvende hissetmediği belirtildi. "Yurtlarda yükselen haklı tepkilerin yanındayız. Bu ihmalleri ortadan kaldırmanın yolu ortadadır." denilen açıklamada TGB'nin çözümleri şöyle sıralandı:

“ 1) Acilen güvenli barınma koşulları sağlanmalıdır.

Zeren arkadaşımızın canına mal olan ihmallerin hafifletilebilir bir yanı yoktur. Öğrenci, en temel hakkı olan barınma hakkının karşılığı olan yurtlarda can vermemelidir. Bütün tedbir ve tetkikler yapılmalı, oluşabilecek riskler önlenmelidir.

2) Yeterli ve sağlıklı beslenme seçenek değil zorunluluktur.

Son dönemde ortaya çıkan toplu zehirleme ve yetersiz beslenme sorunları acilen giderilmelidir. KYK yurtları, öğrencilerin öğünlerini tüketirken gereksiz maliyet hesapları yapmalarına, dışarıdan yemek yemeye mahkum edilmelerine sebebiyet vermemelidir.

3) Öğrenciler okula ulaşma telaşına değil, bilimsel faaliyet yapma telaşına düşmelidir.

Yurt sayılarının ve kapasitelerinin yetersizliği sebebiyle şehrin bir ucundan diğer ucuna 3 saat seyahat etmek zorunda kalan öğrenci bilimsel faaliyetlere odaklanamaz. Yurtlardaki yetersizliklerin öğrenciyi eğitiminden alıkoymaktadır. Yurtların sayısı arttırılmalı, vasıtalar çeşitlendirilmeli ve öğrencilerin ulaşım sorunu çözülmelidir.

4) Koğuş tipi yurt sistemi ortadan kaldırılmalıdır.

Yurtlarda 4 kişilik odaların, fazla yatak ve ranzalarla 8 kişilik yurt odalarına dönüştürülmesi barınma sorununu ortadan kaldırmamaktadır. Öğrencinin yaşam alanını kısıtlayan bu ortamlar hayat kalitesini düşürmekte, insanca yaşam koşullarını ortadan kaldırmaktadır.

Bizler bu ülkenin geleceğiyiz. Yaratılan bu mağduriyetler Türkiye'nin geleceğini tehdit etmektedir. Öğrenciler en temel haklarından olan güvenli barınma, sağlıklı beslenme, okula ulaşma ve insanca yaşam haklarına kavuşturulmalı, devletimiz tüm kurumlarını seferber etmelidir."

ÖĞRENCİLER CEMAAT VE TARİKATLARIN PENÇESİNDE

Öte yandan, Mersin'de Taşucu KYK yurdunun tadilatının bitmemesi nedeniyle öğrencilerin barınma sorunu yaşamaya devam ettiğine işaret eden TGB, şöyle tepki gösterdi:

"Özel yurtlar ve ev kiralarındaki fahiş fiyatlar, öğrenciyi tarikat yurtlarında kalmaya mecbur bırakmaktadır. Devlet yurtlarının sayısının yetersizliği tarikat ve cemaat yurtlarına alan açmış, öğrenciyi bu yapıların pençesine düşürmüştür. Barınma sorunu her alanda bize yönelen tehditlerin oluşmasına zemin hazırlamaya devam ediyor. Bu sorunun devamlılığı, ülkemizin milli güvenliğini tehdit eden tarikat ve benzeri yapıların hayat bulma sına imkan sağlamaktadır. FETÖ de tarikat ve cemaat yurtlarından örgütlenmiştir. Tarikat yurtlarının tamamı kamulaştırılmalı ve öğrencilerin kullanımına sunulmalıdır."