Kent Meydanı'nda yine bıçaklı kavga!

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde bulunan 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri 18 yaşındaki C.K. 4 defa bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri tarafından olaya karışan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.