04 Kas 2023 - 20:52- Asayiş

Kent Meydanı'nda yine bıçaklı kavga!

İzmit ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı

Cihat Polat
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Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde bulunan 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri 18 yaşındaki C.K. 4 defa bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri tarafından olaya karışan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.
# izmit kent meydanı, bıçaklı kavga, sağlık

04 Kas 2023 - 20:52 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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