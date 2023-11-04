Kent Meydanı'nda yine bıçaklı kavga!

Olay, İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde bulunan 2 grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri 18 yaşındaki C.K. 4 defa bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri tarafından olaya karışan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.