Hem Göztepe’yi hem de sevenlerini!.. 0-1

Maçta önce Göztepelilerin Sakarya’ya tezahürat yapması iğrençti. Maç öncesi ve maç sırasındaki küfürler İzmir’e yakışmadı. Kocaelispor Eyüp ile zirvede yalnız kaldı.
MAÇ BAŞLADI
1.DK: EV SAHİBİ GÖZTEPE MAÇA BAŞLADI
3.DK: GÖZTEPE CELİL YÜKSEL İLE GOL POZİSYONU YAKALADI. ŞUTU ÇEKTİ. AUT
5.DK: KOCAELİSPOR OYUN KURMAK İÇİN TOP ÇEVİRDİ.
8.DK: KORNER ATIŞI SONRASI GÖZTEPELİ FUTBOLCU KALECİ GÖKHAN'A FAUL YAPTI.
10.DK: GÖZTEPE BASKILI OYUNUNU SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR.
11.DK: GÖZTEPE'DE AHMET, KALEYİ YOKLADI ANCAK GÖKHAN'IN KONTROLÜNDE TOP DIŞARI ÇIKTI
13.DK: ENSAR'IN VERDİĞİ ARA PASTA AHMET AYAĞINDAN AŞTI, DIŞARIDA. AUT
18.DK: TANQUEUZAKTAN ÇOK KÖTÜ VURUŞ YAPTI. AUT
21.DK: TOP HAKEM ATIŞIYLA GÖZTEPE TARAFINDAN BAŞLATILDI
22.DK: GÖZTEPE TEHLİKELİ GELDİ!! ENSAR TOPU ÇEKTİ VURDU. TOP KALECİ GÖKHAN'DA KALDI
27.DK: KORNER VURUŞUNDA BURAK KAFAYI VURDU. ÜSTTEN AUT.
29.DK: GOOOOOLLLL!!! CANDEİAS'IN KORNER ATIŞINDA KAFAYI VURAN EMİR TOPU AĞLARA GÖNDERDİ. EMİR GOL SONRASI ESKİ TAKIMINA ATTIĞI GOL SONRASI SEVİNMEDİ (0-1)
31.DK: YUSUF CİHAT ÇELİK TOPU AŞIRTTI. ÜST AĞLARDA
32.DK: GÖZTEPE'DEN TEHLİKELİ ATAK!! ENSAR'IN ARA PASINDA YALÇIN BOŞA ÇIKTI. SERT ŞUTUNDA KALECİ GÖKHAN KURTARDI.
34.DK: OĞUZ VE ENSAR MÜCADELESİNDE ENSAR YERDE KALDI. YUSUF CİHAT TOPU DIŞARI GÖNDERDİ. HAKEM İKİLİ MÜCADELE OLDUĞUNU BELİRTTİ.
37.DK: İSMAİL KÖYBAŞI'NIN ÜZERİNE GELEN TOPA SOL AYAĞININ DIŞIYLA GELİŞİNE SERT VURDU. AUT.
42.DK: KORNER VURUŞUNDA ATINÇ'IN KAFA VURUŞU DİREKTEN DIŞARI ÇIKTI
İLK YARI SONUNA 2 DAKİKA İLAVE EDİLDİ
45+2: Barış ortayı açtı, Tanque kafayı vurdu. Kaleci Lis kornere çeldi
İLK YARI SONA ERDİ
İKİNCİ YARI BAŞLADI
50.DK BERİDZE ORTALADI, EMİR VE BURAK DOKUNAMADI.
57.DK: CELİL YÜKSEL'İN YERİNE TRAORE, ENSAR YERİNE YUNUS EMRE GEDİK, NİELSEN'İN YERİNE FIRATCAN ÜZÜM OYUNA DAHİL OLDULAR.
60.DK: ATİLA CEZA SAHASINA YAKIN YERDE OBİNNA'YA FAUL YAPTI. ATİLA SARI KART GÖRDÜ
63.DK: DİOUF İLE OBİNNA'NIN VERKAÇINDA OBİNNA ŞUT ÇEKTİ. TOP DIŞARIDA. GÖKHAN HAMLE YAPMAYA GEREK DUYMADI
66.DK: TANQUE'NİN BASKISI SONUCU ATINÇ DIŞARI ATTI. KORNER
68.DK: CANDEİAS ŞUT ÇEKTİ. FARKLI DERECE DE DIŞARI ÇIKTI
70.DK: OBİNNA ÇIKTI, KUBİLAY KANATSIZKUŞ OYUNA DAHİL OLDU. GÖZTEPE BÖYLECE 4.DEĞİŞİKLİK HAKKINI KULLANDI
73.DK: GÖZTEPE KORNERİ KULLANDI. ANCAK TOPA KİMSE DOKUNAMADI. TOP SEKTİ BERİDZE HIZLI ÇIKTI. TOPU BARIŞ İLE BULUŞTIRDU VE BARIŞ ORTALADI ANCAK KİMSE DOKUNAMADI.
74.DK: BARIŞ ALICI YERİNE YUSUF ABDİOĞLU; YUSUF EMRE ÇIKTI, MERT ÇÖLGEÇEN OYUNA DAHİL OLDU
79.DK: CANDEİAS SERBEST VURUŞU KULLANDI, TOP DİREKTEN DÖNDÜ
84.DK: TANQUE ÇIKTI, ATABEY ÇİÇEK GİRDİ; YUSUF CİHAT ÇELİK ÇIKTI, MESUT CAN TUNALI OYUNA DAHİL OLDU
MAÇIN SONUNA 7 DAKİKA İLAVE EDİLDİ
90+1: TAHA ALTIKARDEŞ ÇIKTI, TARKAN SERBEST GİRDİ
MAÇ BİTTİ
GÖZTEPE 0-1 KOCAELİSPOR
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ****
EMİR ORTAKAYA****
YUSUF CİHAT ÇELİK**
(84.DK- MESUT CAN?)
DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS**
GIORGI BERIDZE**
(90+3- ALİHAN KUBALAS?)
ATİLA TURAN**
YUSUF EMRE GÜLTEKİN**
(74.DK- MERT ÇÖLGEÇEN?)
BARIŞ ALICI**
(74.DK- YUSUF ABDİOĞLU?)
BURAK ÖKSÜZ**
OĞUZ CEYLAN***
DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA**
(84.DK- ATABEY ÇİÇEK?)
YEDEKLER
MEHMET ENES SARI, BEDİRHAN YILDIZ, MEHMET YILMAZ, CEM EKİNCİ, AMARAL
GÖZTEPE
LİS**
TAHA ALTIKARDEŞ**
(90+1- TARKAN SERBEST?)
CELİL YÜKSEL**
(57.DK-TRAORE?)
AHMED YILDIZ**
İSMAİL **
ENSAR***
(57.DK- YUNUS EMRE GEDİK?)
MAME DİOUF**
OBİNNA***
(70.DK- KUBİLAY KANATSIZKUŞ?)
NİELSEN**
(57.DK- FIRATCAN ÜZÜM?)
YALÇIN KAYAN***
ATINÇ NUKAN**
YEDEKLER
ARDA ÖZÇİMEN, ALİ DERE, DOĞAN ERDOĞAN, İZZET, ÜMİT AKDAĞ
STAT: GÜRSEL AKSEL STADYUMU
HAKEMLER: OĞUZHAN ÇAKIR, KEMAL MAVİ, SUAT GÜZ
GOLLER: EMİR ORTAKAYA (29.DK)
SARI KART: ATİLA TURAN (60.DK), GÖKHAN DEĞİRMENCİ (71.DK), OĞUZ CEYLAN (90+7)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ilahi.adaleterdem. - SEZON.SONU.KOCAEHLISPOR.KAPANIR.ONEMLI.OLAN.HERSEYIN.SONUDUR.SON.HUSRANDIR.ZATEN.KOCAEHLIDE.KAC.BIN.INSAN.VARSA.KOCAEHLISPORUN.KAPATILMASINI.ISTIYOR.SEBEBINE.GELINCE.KOCAEHLISPOR.YUZUNDEN.DEVAMLI.OLUMLER.OLMAKDADIR.YOL.YAKINKEN.KULUP.KAPATILSIN.DEVAMI.HALINDE.SON.HUSRANDIR
Gebzeli İzmitli Manav - Hakan ağabeyim, göztepe değil aliağspor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.