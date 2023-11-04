04 Kas 2023 - 21:09- Spor

Hem Göztepe’yi hem de sevenlerini!.. 0-1

Kocaelispor az önce sona eren maçta İzmir’de müthiş taraftarı önünde, yine müthiş taraftarının desteğiyle Göztepe’yi ve onu seven ve kendilerine küfür edenlerini yıktı.