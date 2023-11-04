TRT'den skandal! TRT, Göztepelilerin küfürünü Kocaelisporlulara net şekilde duyurdu!

Göztepe- Kocaelispor karşılaşmasında naklen yayınlanan maç sırasında, TRT Göztepelilerin Kocaelispor camiasına yönelik ana avrat küfürlerini sesi kesmeden yayınladı. Bu durum Kocaelispor camiasında infial uyandırdı. Normal şartlar altında küfürlü tezahüratlar TRT tarafından kesilirken bu tezahüratlar yayında kesilmedi.
# Kocaelispor, Göztepe, küfür
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mustafa Akyüz - Hiç şaşırmadım. Bu trt’nin bizle be alıp veremediği var? Yıllardır anlamış değilim. Bilen varsa lütfen söylesin.!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.