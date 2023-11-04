TRT'den skandal! TRT, Göztepelilerin küfürünü Kocaelisporlulara net şekilde duyurdu!

Göztepe- Kocaelispor karşılaşmasında naklen yayınlanan maç sırasında, TRT Göztepelilerin Kocaelispor camiasına yönelik ana avrat küfürlerini sesi kesmeden yayınladı. Bu durum Kocaelispor camiasında infial uyandırdı. Normal şartlar altında küfürlü tezahüratlar TRT tarafından kesilirken bu tezahüratlar yayında kesilmedi.