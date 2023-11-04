04 Kas 2023 - 21:40- Spor G: 04 Kas 2023 - 21:44

TRT'den skandal! TRT, Göztepelilerin küfürünü Kocaelisporlulara net şekilde duyurdu!

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
TRT'den skandal! TRT, Göztepelilerin küfürünü Kocaelisporlulara net şekilde duyurdu! mask

Göztepe- Kocaelispor karşılaşmasında naklen yayınlanan maç sırasında, TRT Göztepelilerin Kocaelispor camiasına yönelik ana avrat küfürlerini sesi kesmeden yayınladı. Bu durum Kocaelispor camiasında infial uyandırdı. Normal şartlar altında küfürlü tezahüratlar TRT tarafından kesilirken bu tezahüratlar yayında kesilmedi.
# Kocaelispor, Göztepe, küfür

04 Kas 2023 - 21:40 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.842.230 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mustafa Akyüz - Hiç şaşırmadım. Bu trt’nin bizle be alıp veremediği var? Yıllardır anlamış değilim. Bilen varsa lütfen söylesin.!

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 04 Kasım 22:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL