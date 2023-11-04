Maç öncesi alınan Kocaelispor'un deplasman kararına karşı birçok Göztepe taraftarı dilekçe vererek Kocaelisporluların deplasmana gelmesine destek vermişti. Ancak maç başlamadan önce ve başladıktan sonra çoğu kez Sakaryaspor tezahüratları yapılarak Körfez camiasına küfürler edildi.Güzel İzmir'e fanatiklerin yaptığı yakışmadı.
04 Kas 2023 - 21:44- Spor Güncelleme: 04 Kas 2023 - 21:48
Güzel İzmir'in çirkin fanatikleri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.