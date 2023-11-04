Güzel İzmir'in çirkin fanatikleri

Maç öncesi alınan Kocaelispor'un deplasman kararına karşı birçok Göztepe taraftarı dilekçe vererek Kocaelisporluların deplasmana gelmesine destek vermişti. Ancak maç başlamadan önce ve başladıktan sonra çoğu kez Sakaryaspor tezahüratları yapılarak Körfez camiasına küfürler edildi.Güzel İzmir'e fanatiklerin yaptığı yakışmadı.