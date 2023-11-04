04 Kas 2023 - 21:44- Spor G: 04 Kas 2023 - 21:48

Güzel İzmir'in çirkin fanatikleri

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Güzel İzmir'in çirkin fanatikleri mask

Maç öncesi alınan Kocaelispor'un deplasman kararına karşı birçok Göztepe taraftarı dilekçe vererek Kocaelisporluların deplasmana gelmesine destek vermişti. Ancak maç başlamadan önce ve başladıktan sonra çoğu kez Sakaryaspor tezahüratları yapılarak Körfez camiasına küfürler edildi.Güzel İzmir'e fanatiklerin yaptığı yakışmadı.
# Göztepe, Kocaelispor

04 Kas 2023 - 21:44 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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