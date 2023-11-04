04 Kas 2023 - 21:48- Gündem

Ncity Otopark alanını su bastı

İzmit ilçesinde lodos nedeniyle dalgaların getirdiği sulardan otoparkta nasibini aldı. Ncity Otopark alanının bir kısmı sular altında kaldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Ncity Otopark alanını su bastı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen lodos akşam saatlerinden bu yana etkili olmaya başladı. Lodosun artması ile birlikte İzmit Sahilde bulunan Ncity otopark alanının bir kısmı sular altında kaldı. Dalgaların getirdiği sular en çok karavanların bulunduğu alanı etkilerken vatandaşlar araçlarını çıkarmaya devam ediyor
# NCity, otopark, su, yağmur, lodos

04 Kas 2023 - 21:48 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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