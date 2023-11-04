Ncity Otopark alanını su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen lodos akşam saatlerinden bu yana etkili olmaya başladı. Lodosun artması ile birlikte İzmit Sahilde bulunan Ncity otopark alanının bir kısmı sular altında kaldı. Dalgaların getirdiği sular en çok karavanların bulunduğu alanı etkilerken vatandaşlar araçlarını çıkarmaya devam ediyor