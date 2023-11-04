Göztepe deplasmanından 1-0'lık üstünlükle ayrılan Kocaelispor'un kalecisi Gökhan Değirmenci bu sezon ilk maçına kendi memleketi İzmir'de çıktı. İlk görevinde başarılı bir performans sergileyen Değirmenci, Harun'un yerine iyi bir alternatif olduğunu kanıtladı. Oyunda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Değirmenci galibiyetin kazanılmasında çok önemli rol oynadı.
04 Kas 2023 - 21:50- Spor
İZMİRLİ KAHRAMAN GÖKHAN'DAN KOCAELİ'YE HEDİYE!
Göztepe-Kocaelispor karşılaşmasında 11'de sahaya çıkan Gökhan Değirmenci, kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.