İZMİRLİ KAHRAMAN GÖKHAN'DAN KOCAELİ'YE HEDİYE!

Göztepe deplasmanından 1-0'lık üstünlükle ayrılan Kocaelispor'un kalecisi Gökhan Değirmenci bu sezon ilk maçına kendi memleketi İzmir'de çıktı. İlk görevinde başarılı bir performans sergileyen Değirmenci, Harun'un yerine iyi bir alternatif olduğunu kanıtladı. Oyunda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Değirmenci galibiyetin kazanılmasında çok önemli rol oynadı.