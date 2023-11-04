Kocaelispor-Gençlerbirliği maçında aldığı hatalı oyuncu değişikliği ve taktik kararlarıyla beraber Kocaelispor'un 2 puan kaybetmesine ve maçın 2-2 bitmesine büyük zemin hazırlayan Ertuğrul Sağlam bu maç aynı hataları yapmadı. Göztepe-Kocaelispor karşılaşmasında 1-0 öne geçen Kocaelispor skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Geçen maçta taraftar tarafından "Ertuğrul Sağlam intihar etti" olarak eleştirilen tecrübeli teknik direktör bu maçta doğru kararlarla galibiyeti garantiledi.
04 Kas 2023 - 21:55- Spor Güncelleme: 04 Kas 2023 - 22:00
Ertuğrul Sağlam intihar etmedi!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.