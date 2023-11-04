Ertuğrul Sağlam intihar etmedi!

Kocaelispor-Gençlerbirliği maçında aldığı hatalı oyuncu değişikliği ve taktik kararlarıyla beraber Kocaelispor'un 2 puan kaybetmesine ve maçın 2-2 bitmesine büyük zemin hazırlayan Ertuğrul Sağlam bu maç aynı hataları yapmadı. Göztepe-Kocaelispor karşılaşmasında 1-0 öne geçen Kocaelispor skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Geçen maçta taraftar tarafından "Ertuğrul Sağlam intihar etti" olarak eleştirilen tecrübeli teknik direktör bu maçta doğru kararlarla galibiyeti garantiledi.