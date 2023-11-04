04 Kas 2023 - 21:55- Spor G: 04 Kas 2023 - 22:00

Ertuğrul Sağlam intihar etmedi!

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Ertuğrul Sağlam intihar etmedi! mask

Kocaelispor-Gençlerbirliği maçında aldığı hatalı oyuncu değişikliği ve taktik kararlarıyla beraber Kocaelispor'un 2 puan kaybetmesine ve maçın 2-2 bitmesine büyük zemin hazırlayan Ertuğrul Sağlam bu maç aynı hataları yapmadı. Göztepe-Kocaelispor karşılaşmasında 1-0 öne geçen Kocaelispor skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Geçen maçta taraftar tarafından "Ertuğrul Sağlam intihar etti" olarak eleştirilen tecrübeli teknik direktör bu maçta doğru kararlarla galibiyeti garantiledi.
# Kocaelispor, Göztepe, Ertuğrul Sağlam, büyük

04 Kas 2023 - 21:55 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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