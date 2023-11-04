Radomir Kokovic: "Mental olarak hazır değildik"

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Radomir Kokovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kokovic, "Mental olarak bu maçı oynamaya hazır değildik. Oyuncular istediklerini ortaya koyamadılar. Psikolojik olarak maça iyi başlayamadık. Bu maça bir farklı bir formasyonla başladık. 4-3-3 formasyonuyla savunmada ve hücumda açık bir oyun planımız vardı. Oyunun yönünü özellikle ofansif olarak sürekli değiştirmek istiyorduk ama sahada çok sabırsız davrandık. Bazen mücadele yeterli olmuyor. Akıllı olmanız ve oyun planına sadık kalmanız gerekiyor. Fakat bunu başaramadık. Özellikle ofansif anlamda sakat oyuncularımız var. Bu yüzden özellikle ön tarafta limitli bir seçeneğe sahibiz şu anda. Geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü ve istediğimiz hakimiyeti sağlayamadık. Taraftarımız gerçekten bugün Şampiyonlar Ligi finali gibi bir ortam oluşturdu. Her şey çok güzeldi. 90 dakika boyunca bizi desteklediler. Gerçekten onlara ne kadar üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu gece onlara galibiyeti armağan edemediğimiz için üzgünüz" diye konuştu.