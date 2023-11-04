04 Kas 2023 - 22:36- Spor

AMATÖRDE MAÇLAR NEFES KESTİ!

AMATÖR lig sonuçları şu şekilde:

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AMATÖRDE MAÇLAR NEFES KESTİ! mask

U-14

Koc.1937 Seka:2
Koc.Öncü Gençlik:3
Sağlık yok

U-16

Kocaeli 61 FK:0
HH.Şafakspor:5
Sağlıkçı yok

U 14

Çınarlı Spor:0
Yenişehir Spor:5
Sağ. Sami Ayyıldız

U14

Hisareyn spor: 8
Gölcük idman yurdu: 0

U 14

Gölcük gücü Karadeniz:10
İhsaniye Spor:1
Sağ Eren Korkmaz

U14

Fener 41 Gücüspor: 4
Dilovası Bldspor : 0

U14

Genç Kalespor-Çerkeşlispor müsabakası iki takımında müsabaka saatinde sahada olmadığından dolayı müsabaka hakemi tarafından tatil edilmiştir.

Sağlıkçı: Yok

U14

Hereke gençlik eğitim spor:1
Korbld Hereke Yıldızspor:5
Sağlıkçı: Orhan Dursun

U14

Karamürsel İdman yurdu: 15
Osmanlı 41: 0
Sağ. Yok

Tepeköy Defne: 0
Gölcük Şirinköyspor: 14
Sağ. Yok

U14

Yavuz spor:0
Yeşilova spor:3
Sağlık:Sami Ayyıldız

U/16

Derince Birlik
Körfez ilçe birlik müsabakası
Körfez ilçe birliğin maç saatinde sahada olmadığından dolayı oynanmamıştır.
Sağlık:Sami Ayyıldız

U-14

Arslanbey G.B :4
Uzunçiftlik spor:3

Karatepe G.B:1
Karatepe Belediye spor: 5

Sağlıkçı:Şenol Akman

U-14

İzmit GB:3
Yeni Kandıra:0
Sağl.yok

U14

Üçyoldoğu:0
K.marmara Gençlerbirliği: 8

Alikahya belediye: 5
Bacspor: 2

Malta spor: 0
Tavsantepe spor:3

Sağlıkçı = Furkan Güler

U14

Körfez İlçesi Birlikspor:3
Tütünçiftlikspor:0

Körfez GB Spor:10
Kirazlıyalıspor:0

İlimtepe GB Spor:8
Taşköprü Birlikspor:1

Sağ.Fikret Türk

U14

Başiskele belediyesi spor: 12
Anadolu 1071 spor:0

U16

Kullar 1975 spor:5
Maşukiye spor :0

U14

Başiskele birlik spor: 4
Yuvacık spor:1

Sağlıkçı: Olgun Dursun

U-14

Bağceşme spor: 2
Güneş spor:6

Erenler spor:0
Derince birlik spor:4

Sağlık yok

U 14 M

YENİKENT KORUPARK:1
ÇAYIROVA SPOR:0

U 14 M

GEBZE SULTAN ORHAN SPOR:3
DARICASPOR:3

U 14 M

GEBZESPOR:8
ÇAYIROVA G.B.SPOR:0

SAGLIKCI:YUSUF KİRENLİ

 S.Amator

K.Suadiyespor:4
Dilovasi Bld.spor: 0
Sag Yok.

U 14

Gölcükspor:5
Camcukur: 0

Yazlıkspor:1
D. Dere 4

G. Karadeniz 12
Ulaşlı:0

S.M. Eren Korkmaz

U 14

İzmit İdmanyurdu Spor: 6
Derince G.B Spor:0
Sağlıkçı: Ayşe Allak

Süper Amatör A

Körfez GB:5
Kandıra GB Bld Spor:1
Sağlık. Fikret Türk

Süper Amatör

Gebze Beylikbağıspor: 2
Kocaeli Güneşspor: 1

Sağlıkçı: Yok

U14 M

C. Serhat spor:1
G. Beylikbagi:8

U14 L

C. Guzeltepe:0
Trakya spor:5

Süper amatör A

C. Menderes spor:2
İhsaniye spor:2
Sağlıkçı: yok
Arapçeşme spor:2
Mustafapaşa spor: 3

Gebze Tayfun spor :4
Çayırova Şekerpınar Gençlerbirliği :1
Sağ: Yusuf Kirenli

A.Süper lig

Eşme spor:2
Doğantepe Spor: 1
Sağ. Şenol Akman

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04 Kas 2023 - 22:36 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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