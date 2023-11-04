AMATÖRDE MAÇLAR NEFES KESTİ!

U-14
Koc.1937 Seka:2
Koc.Öncü Gençlik:3
Sağlık yok
U-16
Kocaeli 61 FK:0
HH.Şafakspor:5
Sağlıkçı yok
U 14
Çınarlı Spor:0
Yenişehir Spor:5
Sağ. Sami Ayyıldız
U14
Hisareyn spor: 8
Gölcük idman yurdu: 0
U 14
Gölcük gücü Karadeniz:10
İhsaniye Spor:1
Sağ Eren Korkmaz
U14
Fener 41 Gücüspor: 4
Dilovası Bldspor : 0
U14
Genç Kalespor-Çerkeşlispor müsabakası iki takımında müsabaka saatinde sahada olmadığından dolayı müsabaka hakemi tarafından tatil edilmiştir.
Sağlıkçı: Yok
U14
Hereke gençlik eğitim spor:1
Korbld Hereke Yıldızspor:5
Sağlıkçı: Orhan Dursun
U14
Karamürsel İdman yurdu: 15
Osmanlı 41: 0
Sağ. Yok
Tepeköy Defne: 0
Gölcük Şirinköyspor: 14
Sağ. Yok
U14
Yavuz spor:0
Yeşilova spor:3
Sağlık:Sami Ayyıldız
U/16
Derince Birlik
Körfez ilçe birlik müsabakası
Körfez ilçe birliğin maç saatinde sahada olmadığından dolayı oynanmamıştır.
Sağlık:Sami Ayyıldız
U-14
Arslanbey G.B :4
Uzunçiftlik spor:3
Karatepe G.B:1
Karatepe Belediye spor: 5
Sağlıkçı:Şenol Akman
U-14
İzmit GB:3
Yeni Kandıra:0
Sağl.yok
U14
Üçyoldoğu:0
K.marmara Gençlerbirliği: 8
Alikahya belediye: 5
Bacspor: 2
Malta spor: 0
Tavsantepe spor:3
Sağlıkçı = Furkan Güler
U14
Körfez İlçesi Birlikspor:3
Tütünçiftlikspor:0
Körfez GB Spor:10
Kirazlıyalıspor:0
İlimtepe GB Spor:8
Taşköprü Birlikspor:1
Sağ.Fikret Türk
U14
Başiskele belediyesi spor: 12
Anadolu 1071 spor:0
U16
Kullar 1975 spor:5
Maşukiye spor :0
U14
Başiskele birlik spor: 4
Yuvacık spor:1
Sağlıkçı: Olgun Dursun
U-14
Bağceşme spor: 2
Güneş spor:6
Erenler spor:0
Derince birlik spor:4
Sağlık yok
U 14 M
YENİKENT KORUPARK:1
ÇAYIROVA SPOR:0
U 14 M
GEBZE SULTAN ORHAN SPOR:3
DARICASPOR:3
U 14 M
GEBZESPOR:8
ÇAYIROVA G.B.SPOR:0
SAGLIKCI:YUSUF KİRENLİ
S.Amator
K.Suadiyespor:4
Dilovasi Bld.spor: 0
Sag Yok.
U 14
Gölcükspor:5
Camcukur: 0
Yazlıkspor:1
D. Dere 4
G. Karadeniz 12
Ulaşlı:0
S.M. Eren Korkmaz
U 14
İzmit İdmanyurdu Spor: 6
Derince G.B Spor:0
Sağlıkçı: Ayşe Allak
Süper Amatör A
Körfez GB:5
Kandıra GB Bld Spor:1
Sağlık. Fikret Türk
Süper Amatör
Gebze Beylikbağıspor: 2
Kocaeli Güneşspor: 1
Sağlıkçı: Yok
U14 M
C. Serhat spor:1
G. Beylikbagi:8
U14 L
C. Guzeltepe:0
Trakya spor:5
Süper amatör A
C. Menderes spor:2
İhsaniye spor:2
Sağlıkçı: yok
Arapçeşme spor:2
Mustafapaşa spor: 3
Gebze Tayfun spor :4
Çayırova Şekerpınar Gençlerbirliği :1
Sağ: Yusuf Kirenli
A.Süper lig
Eşme spor:2
Doğantepe Spor: 1
Sağ. Şenol Akman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.