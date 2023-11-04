AMATÖRDE MAÇLAR NEFES KESTİ!

U-14

Koc.1937 Seka:2

Koc.Öncü Gençlik:3

Sağlık yok

U-16

Kocaeli 61 FK:0

HH.Şafakspor:5

Sağlıkçı yok

U 14

Çınarlı Spor:0

Yenişehir Spor:5

Sağ. Sami Ayyıldız

U14

Hisareyn spor: 8

Gölcük idman yurdu: 0

U 14

Gölcük gücü Karadeniz:10

İhsaniye Spor:1

Sağ Eren Korkmaz

U14

Fener 41 Gücüspor: 4

Dilovası Bldspor : 0

U14

Genç Kalespor-Çerkeşlispor müsabakası iki takımında müsabaka saatinde sahada olmadığından dolayı müsabaka hakemi tarafından tatil edilmiştir.

Sağlıkçı: Yok

U14

Hereke gençlik eğitim spor:1

Korbld Hereke Yıldızspor:5

Sağlıkçı: Orhan Dursun

U14

Karamürsel İdman yurdu: 15

Osmanlı 41: 0

Sağ. Yok

Tepeköy Defne: 0

Gölcük Şirinköyspor: 14

Sağ. Yok

U14

Yavuz spor:0

Yeşilova spor:3

Sağlık:Sami Ayyıldız

U/16

Derince Birlik

Körfez ilçe birlik müsabakası

Körfez ilçe birliğin maç saatinde sahada olmadığından dolayı oynanmamıştır.

Sağlık:Sami Ayyıldız

U-14

Arslanbey G.B :4

Uzunçiftlik spor:3

Karatepe G.B:1

Karatepe Belediye spor: 5

Sağlıkçı:Şenol Akman

U-14

İzmit GB:3

Yeni Kandıra:0

Sağl.yok

U14

Üçyoldoğu:0

K.marmara Gençlerbirliği: 8

Alikahya belediye: 5

Bacspor: 2

Malta spor: 0

Tavsantepe spor:3

Sağlıkçı = Furkan Güler

U14

Körfez İlçesi Birlikspor:3

Tütünçiftlikspor:0

Körfez GB Spor:10

Kirazlıyalıspor:0

İlimtepe GB Spor:8

Taşköprü Birlikspor:1

Sağ.Fikret Türk

U14

Başiskele belediyesi spor: 12

Anadolu 1071 spor:0

U16

Kullar 1975 spor:5

Maşukiye spor :0

U14

Başiskele birlik spor: 4

Yuvacık spor:1

Sağlıkçı: Olgun Dursun

U-14

Bağceşme spor: 2

Güneş spor:6

Erenler spor:0

Derince birlik spor:4

Sağlık yok

U 14 M

YENİKENT KORUPARK:1

ÇAYIROVA SPOR:0

U 14 M

GEBZE SULTAN ORHAN SPOR:3

DARICASPOR:3

U 14 M

GEBZESPOR:8

ÇAYIROVA G.B.SPOR:0

SAGLIKCI:YUSUF KİRENLİ

S.Amator

K.Suadiyespor:4

Dilovasi Bld.spor: 0

Sag Yok.

U 14

Gölcükspor:5

Camcukur: 0

Yazlıkspor:1

D. Dere 4

G. Karadeniz 12

Ulaşlı:0

S.M. Eren Korkmaz

U 14

İzmit İdmanyurdu Spor: 6

Derince G.B Spor:0

Sağlıkçı: Ayşe Allak

Süper Amatör A

Körfez GB:5

Kandıra GB Bld Spor:1

Sağlık. Fikret Türk

Süper Amatör

Gebze Beylikbağıspor: 2

Kocaeli Güneşspor: 1

Sağlıkçı: Yok

U14 M

C. Serhat spor:1

G. Beylikbagi:8

U14 L

C. Guzeltepe:0

Trakya spor:5

Süper amatör A

C. Menderes spor:2

İhsaniye spor:2

Sağlıkçı: yok

Arapçeşme spor:2

Mustafapaşa spor: 3

Gebze Tayfun spor :4

Çayırova Şekerpınar Gençlerbirliği :1

Sağ: Yusuf Kirenli

A.Süper lig

Eşme spor:2

Doğantepe Spor: 1

Sağ. Şenol Akman