CHP’nin Ankara Spor Salonu’nda devam eden 38. Olağan Kurultayı’nda saat 21.00’de başlayan oy verme işlemi saat 23.00’te tamamlandı. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Yapılan seçim sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel ise 682 oy aldı. Seçim bu sonuç neticesinde ikinci tura kaldı. Özgür Özel 2 oy ekisk ile Genel Başkanlığı elde edemedi. İkinci tur için oylama 00.30'ta başlayacak oylama saat 02.30'a kadar devam edecek.
04 Kas 2023 - 23:08- Siyaset Güncelleme: 05 Kas 2023 - 00:30
CHP'de genel başkan seçimi ikinci tura kaldı! Özel iki oyla kaçırdı...
CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık için yarıştığı 38. Olağan Kurultayı’nda saat 23.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.