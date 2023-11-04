CHP'de genel başkan seçimi ikinci tura kaldı! Özel iki oyla kaçırdı...

CHP’nin Ankara Spor Salonu’nda devam eden 38. Olağan Kurultayı’nda saat 21.00’de başlayan oy verme işlemi saat 23.00’te tamamlandı. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Yapılan seçim sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel ise 682 oy aldı. Seçim bu sonuç neticesinde ikinci tura kaldı. Özgür Özel 2 oy ekisk ile Genel Başkanlığı elde edemedi. İkinci tur için oylama 00.30'ta başlayacak oylama saat 02.30'a kadar devam edecek.