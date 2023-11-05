Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından lodos kent genelinde etkisini gösteriyor. Güneyden esen rüzgar özellikle İzmit Körfez’ine kıyısı olan ilçelerde etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yükselen dalgalar sahil şeridine vurdu. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Lodos sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.
05 Kas 2023 - 00:20- Gündem
Kocaeli’de lodos etkili oldu!
Kocaeli’de akşam saatlerinde etkisi gösteren lodos kent genelinde etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar sebebiyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.