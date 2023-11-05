05 Kas 2023 - 00:20- Gündem

Kocaeli’de lodos etkili oldu!

Kocaeli’de akşam saatlerinde etkisi gösteren lodos kent genelinde etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar sebebiyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de lodos etkili oldu! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından lodos kent genelinde etkisini gösteriyor. Güneyden esen rüzgar özellikle İzmit Körfez’ine kıyısı olan ilçelerde etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yükselen dalgalar sahil şeridine vurdu. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Lodos sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.
# lodos, oldu

05 Kas 2023 - 00:20 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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