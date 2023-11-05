Dilan Polat ifadesi alınırken fenalaşmış!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “ Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Dilan Polat, Engin Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdiği sırada fenalaşan Dilan Polat baygınlık geçirdi. Dilan Polat hava almak için koridora çıkartıldı. Polat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin ifadesi tamamlanırken Engin Polat’ın ifade işlemine devam ediliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.