Özgür Özel, CHP yeni Genel Başkanı seçildi:812'e 536

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00'de başlayan oy verme işlemi saat 23.00'te tamamlandı. 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Ancak ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Bu turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı, 18 oy geçersiz sayıldı, 2 delege oy kullanmadı. İkinci turda ise Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçildi.
DEĞİŞİM KAZANDI
İkinci turda kazanan Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı oldu. Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık CHP Genel Başkanlığı sona erdi.CHP'de 52 kişinin belirleneceği parti meclisi seçimi pazar günü yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hayırlı Olsun 2 - Syn Kılıçdaroğlu nun CHP ye kattığı değerler,hak,hukuk,adalet mücadelesi devam edecektir ve Syn Kılıçdaroğlu onursal başkanımız olacaktır.
Hayırlı Olsun - Ülkemiz ve Milletimize hayırlı olsun.CHP bu Ülkenin mihenk taşıdır,dilerim bu değişim kendini uçurumun eşiğinde gören halkımıza yeni bir umut,ışık olur ve heyecan getşrir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.