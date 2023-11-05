05 Kas 2023 - 02:34- Gündem G: 05 Kas 2023 - 02:53

Özgür Özel, CHP yeni Genel Başkanı seçildi:812'e 536

CHP'de genel başkan değişti... CHP Kurultayı’nda Özgür Özel ile yarışan Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti ve koltuğu Özgür Özel devraldı... İkinci tura kalan seçimde kazanan Özgür Özel CHP'nin 8. genel başkanı oldu.
Özgür Özel, CHP yeni Genel Başkanı seçildi:812'e 536 mask

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00'de başlayan oy verme işlemi saat 23.00'te tamamlandı. 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Ancak ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Bu turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı, 18 oy geçersiz sayıldı, 2 delege oy kullanmadı. İkinci turda ise Özgür Özel 812, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçildi.

DEĞİŞİM KAZANDI

İkinci turda kazanan Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı oldu. Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık CHP Genel Başkanlığı sona erdi.CHP'de 52 kişinin belirleneceği parti meclisi seçimi pazar günü yapılacak.
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05 Kas 2023 - 02:34 - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Hayırlı Olsun 2 - Syn Kılıçdaroğlu nun CHP ye kattığı değerler,hak,hukuk,adalet mücadelesi devam edecektir ve Syn Kılıçdaroğlu onursal başkanımız olacaktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 03:06
01

Hayırlı Olsun - Ülkemiz ve Milletimize hayırlı olsun.CHP bu Ülkenin mihenk taşıdır,dilerim bu değişim kendini uçurumun eşiğinde gören halkımıza yeni bir umut,ışık olur ve heyecan getşrir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 03:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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