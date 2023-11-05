TESİSLERİN KAPISINDAN İÇERİYE ALINMAYAN BAŞKAN KİMDİ?..

-TESİS ALARMA GEÇTİ-

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, bizzat kendi elleriyle, efsane bşykan vekilimiz Mehmet Tüysüz ile birlikte yaptığı tesisleri ziyarete gider…

Yıl 1996…

Kocaelispor’un fırtına gibi estiği yıllar…

Tesisler de yeni yapılmış daha…

Başkanın yolu tesislere düşer…

Makam aracıyla beraber kapıya gelir…

Belediyeden maaş alan güvenlik aracı durdurur…

Sirmen’in içeriye girebilmesi için, müdüriyete sorması gerektiğini söyler…

Tesis Müdürü Nuri Dirlik, güvenlikçiye kim olduklarını sordurur…

Güvenlikçi ‘Sefa Sirmen’miş der…

Nuri Dirlik hemen telaşla kapıya gelir ve özür dileyerek Sefa Sirmen’i içeri alır…

Basın bunu bilir ama yazmaz…

“Aman kulübe zarar gelmesin!” sözü nedeniyle…

Dobra konuşmasıyla bilinen Nuri Dirlik, bunu yıllar sonra bize anlatmış ve kahkahalarla gülmüştük…

-BU KEZ DE BİR TEKNİK ADAM KAPIDA KALDI-

Bu anıyla öyküye girdik…

Çünkü bunun devamı bir olaydı ikinci yaşanan…

Ne miydi ?..

Buyurun bakalım…

Yıl 2002…

Bir gece İstanbul’da, evinde sıkıntılı bir gece yaşayan teknik direktör, soluğu tesislerde almıştı…

Kafasını dinleyecekti…

Ama o da nesi ?..

Güvenlik odasında kimsecikler yoktu ve kapı kilitliydi…

Gece de kimseyi uyandıramazdı, herkes uykusundaydı…

03.00 civarlarıydı…

Kimseye kıyamadı…

Yatırdı lüks aracının koltuğunu, uzattı ayaklarını torpidoya ve uykuya kaldı…

Sabah 08.00 civarı, aracının camı tıklatıldı…

Güvenlik görevlileri, büyük bir korku içinde, “Hocam, hocam” diye sesleniyorlardı…

Başlarına geleceği biliyorlardı…

Hoca uyandı, hiç bir şey söylemeden kapıyı açmalarını işaret etti ve onlarla hiç konuşmadan aracını çalıştırıp içeriye girdi, odasına gidip uyudu…

Güvenlik personeli, işten atılmayı bekledi bütün gün boyunca…

Tesis Müdürü rahmetli gözlemcimiz ve hakemimiz Nesip Özoğul tedirgindi…

O katı disipliniyle tanınan Almanya kaynaklı hoca hiç bir şey yapmadı…

Ama o bir günlük korku herkese yetti…

Kim miydi?..

İhsaniyeli Almancı hocamız, 2.kupayı kazandırmış olan Hikmet Karaman’dı elbette…