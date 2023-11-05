Seymen Millet Bahçesi nefes olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 800 dönümlük alanda inşa edeceği Seymen Millet Bahçesi'nin ilk etabında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Eylül ayında başlayan ve 120 dönümlük alanı kapsayan 1. etap çalışmaları çerçevesinde ekipler, süpürgeli beton yürüyüş yolu ve doğal yürüyüş yolunun yüzde 60'ını tamamladı. Yeşil alan düzeltmeleri yapılan projeyle otopark kazısı da eşgüdümlü olarak yapılıyor. Projenin tüm etapları tamamlandığında Seymen Millet Bahçesi, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olacak.
Başiskele Seymen Kışlasının millet bahçesine dönüştürülmesiyle doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacak. Seymen Millet Bahçesi 1. Etap’ta 4 kilometre yürüyüş yolu, bin iki yüz metre bisiklet yolu olacak futbol sahası, tenis kortu, 2 basketbol ve voleybol sahaları, bisiklet parkı, 500 araçlık otopark, 60 dönümlük yeşil alan, 20 dönümlük koruluk, 5200 metrekarelik piknik alanı ve 3000 metrekarelik çim tepe yer alacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 800 dönümlük alanda inşa edeceği Seymen Millet Bahçesi'nin ilk etabında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Eylül ayında başlayan ve 120 dönümlük alanı kapsayan 1. etap çalışmaları çerçevesinde ekipler, süpürgeli beton yürüyüş yolu ve doğal yürüyüş yolunun yüzde 60'ını tamamladı. Yeşil alan düzeltmeleri yapılan projeyle otopark kazısı da eşgüdümlü olarak yapılıyor. Projenin tüm etapları tamamlandığında Seymen Millet Bahçesi, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.