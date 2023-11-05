İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle özel gereksinim bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Engelli bireyleri toplumsal yaşamın aktif birer üyeleri haline gelmeleri için önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir, bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezleri inşa ediyor. Büyükşehir’in özel bireyler için hayata geçirdiği en ‘’özel’’ projesi İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi ve geleceğe güvenle bakmaları konusunda örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Gebze ve İzmit’e inşa ettiği Engelsiz Yaşam Merkezleriyle de bu düşünceyi destekleyen Büyükşehir, çalışmaları ivedilikle yürütüyor. Ekiplerin gece gündüz çalıştığı projede H ve F blokta tuğla duvar imalatları devam ediyor. A blokta ise -3.70 ile -0.30 kotları kolon betonları döküldü. Perdelerin demir donatı montajı ve kalıp montajının da tamamladığı blokta, beton döküm işlemi devam ediyor.

B VE C BLOK TEMEL KAZISI TAMAMLANDI

Vinsan Kampüsü içinde eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi inşasının B ve C blok temel kazısı tamamlandı. D blokta ise kazı ve dolgu çalışmalarının bittiği projede grobeton döküldü ve temel altı yalıtım imalatları tamamlandı. Ayrıca D blokta, temel demir donatı montajı ile subasman perdelerinin demir donatı montajı da tamamlanarak beton döküldü.

6 BİN 176 METREKARE KAPALI ALAN

Vinsan Kampüsü içinde Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nin üst tarafında yapılacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9.609 metrekare alan üzerinde 6.176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. İş kapsamında 913 m2 olan bodrum katta; sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5 bin 264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü.

BAĞIMSIZ YAŞAM EVİ

Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, wc-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ve bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.