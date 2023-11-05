Yarımcalı Dilan Polat ve eşi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüphelilerden 2'si adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.
Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu. (
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Cemal - Aylık gelirleri 150/200 bin tl imiş. Yılda 2.4 milyon yapar 5 yıl olmuş gecekondudan çıkalı hiç yemeseniz , içmeseniz , 5 yılda toplam 12 nilyon gelir yapar . Üstüne basa basa söylüyorum. Çekilen lüks arabalardan ancak birinin parası . Sen dalgamı geçiyorsun . Millet 20/30 yıl çalışıyor zar zor ev/ araba alıyor. Sen 5 yılda 12 milyon kazancınla 1 milyarlık mal almışın nerdeyse. Koy hepsini alt alta . Evler, arabalar, dükkanlar ,mücevherler, uçak, partiler, sınırsız para harcamalar . 5 yılda 12 milyon gelirle , milyarlık mallar. Yahu çok affedersin ama hangi salak bu anlattığını yer . Sen kendini akıllı milleti salak zannediyorsan çok yanılıyorsun. Allah belanızı versin. Haram/ helali karıştırma bari. Kara paraları aklamışınızda aklamışınız bari delikanlı olun . 150/200 bin aylık gelir ile olacak bir yaşantı mı bu ? Gerçekleri anlat . Akladığın paraların komisyonu mu bunlar ? Yoksa kendisimi? Yarın çoçuğun büyüdüğünde, Annen baban ne iş yapıyordu diye soranlara, . Kara para ( uyuşturucu , silah kaçakçılığı , insan ticareti ) aklıyordu diye söylersemi sizle gurur duyar? Yoksa sokakta simit satıyorlardı adam gibi adam lardı dersemi sizle gurur duyardı. Tabiki bazı hainler , üçkağıtçılar, kalpazanlar, dolandırıcılar sizi destekliycek. Toplumda onlardanda vardır muhtemelen.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.