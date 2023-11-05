GÜZEL İZMİR’İN İLKEL TERBİYESİZLERİ

Bürokratlar, siyasiler ve özellikle Göztepe taraftarları, girişimde bulunarak tribünlerin kapısını açtırdı. Bu güzel ortam maç öncesinde yerini terbiyesizliğe bıraktı. Göztepe taraftarı Sakarya diye tezahürat yapmakla kalmadı, 90 dakika Kocaelispor’a ve Kocaelisporlulara ana-avrat küfür etti. Binlerce Kocaelispor taraftarı ve futbol-sever Göztepe’nin bu çirkin davranışı “ilkellik” olarak yorumladı. PFDK’dan nasıl bir ceza geleceği ise merak konusu oldu. 2 bin Hodri Meydan taraftarı ise tam not aldı.