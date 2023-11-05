GÜZEL İZMİR’İN İLKEL TERBİYESİZLERİ

Bürokratlar, siyasiler ve özellikle Göztepe taraftarları, girişimde bulunarak tribünlerin kapısını açtırdı. Bu güzel ortam maç öncesinde yerini terbiyesizliğe bıraktı. Göztepe taraftarı Sakarya diye tezahürat yapmakla kalmadı, 90 dakika Kocaelispor’a ve Kocaelisporlulara ana-avrat küfür etti. Binlerce Kocaelispor taraftarı ve futbol-sever Göztepe’nin bu çirkin davranışı “ilkellik” olarak yorumladı. PFDK’dan nasıl bir ceza geleceği ise merak konusu oldu. 2 bin Hodri Meydan taraftarı ise tam not aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez - Neredesin bakalım TFF yönü ceza kes bakalım şimdi göztepeye görelim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.