05 Kas 2023 - 11:07- Siyaset G: 05 Kas 2023 - 11:10

İYİ Partili isim isyan etti

İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Sekreteri olan Erol Derin, CHP'li liderlerin Demirtaş'a gönderdiği selamlamalar nedeniyle isyan etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İYİ Partili isim isyan etti mask

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmalarında verdiği mesajlar dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ve Özel, cezaevindeki HDP’lileri (HEDEP) selamladı. Selamlamaya sosyal medyada tepki gösterildi. İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları yönetiminde bulunan Erol Derin de konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

VATANSEVERLİK KONUSUNDA SORGULANDIK

Erol Derin paylaşımında "Seçim döneminde sahada aktif olarak çalışmış bir genç olarak ifade etmek istiyorum. Her gittiğimiz yerde, CHP'nin HDP'ye yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştirilere maruz kaldık. Bebek katilleri ile bir olma ithamlarıyla suçlandık ve dolaylı yoldan vatanseverlik konusunda sorgulandık. Partimizin projelerini anlatmak yerine, HDP ile ilişkilendirilmememizi vurgulamaya çalıştık. Seçimi rahatça kazanabilecek nitelikli adaylar olmasına rağmen, KK dayatması ülkemize karşı son umutlarımızı tüketti.

DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR

Her mikrofonu eline aldığında Selahattin Demirtaş'a selam gönderenlerin seçim kazanması imkansızdır. Son olarak "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz." diyen Selahattin Demirtaş teröristtir."dedi

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05 Kas 2023 - 11:07 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(4)
04

sarı - düne kadar aynı pusulaya mühür basıyordunuz ne oldu paşam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 12:11
03

Pronectus - CHP nin bu konuda ki Kronik Politikası Kısır Döngüye DEVAM mesajı olur..Sonra Muhalefet olarak hep o şarkıyı söyleriz..>

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 12:02
02

Ali Tanrıkulu - Sayın S.DEMİRTAŞ'A terörist demek, hukuku, yasaları,TC devletinin imzalayıp uyacağını belirttiği uluslar arası sözleşmeleri tanımamak, ırkçılık ve bölücülüktür.Türk ve Kürt halkını düşmanlaştırmak, emperyalizme hizmettir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:28
01

Hakan - İsyaaaan geriye kalanlan yalan yaalaan. Beni bu hale sen koooyydunn gittin ya kafam heep dumaaannn:))))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Kasım 11:18
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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