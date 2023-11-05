İYİ Partili isim isyan etti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmalarında verdiği mesajlar dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ve Özel, cezaevindeki HDP’lileri (HEDEP) selamladı. Selamlamaya sosyal medyada tepki gösterildi. İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları yönetiminde bulunan Erol Derin de konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

VATANSEVERLİK KONUSUNDA SORGULANDIK

Erol Derin paylaşımında "Seçim döneminde sahada aktif olarak çalışmış bir genç olarak ifade etmek istiyorum. Her gittiğimiz yerde, CHP'nin HDP'ye yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştirilere maruz kaldık. Bebek katilleri ile bir olma ithamlarıyla suçlandık ve dolaylı yoldan vatanseverlik konusunda sorgulandık. Partimizin projelerini anlatmak yerine, HDP ile ilişkilendirilmememizi vurgulamaya çalıştık. Seçimi rahatça kazanabilecek nitelikli adaylar olmasına rağmen, KK dayatması ülkemize karşı son umutlarımızı tüketti.

DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR

Her mikrofonu eline aldığında Selahattin Demirtaş'a selam gönderenlerin seçim kazanması imkansızdır. Son olarak "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz." diyen Selahattin Demirtaş teröristtir."dedi