İYİ Partili isim isyan etti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmalarında verdiği mesajlar dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ve Özel, cezaevindeki HDP’lileri (HEDEP) selamladı. Selamlamaya sosyal medyada tepki gösterildi. İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları yönetiminde bulunan Erol Derin de konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
VATANSEVERLİK KONUSUNDA SORGULANDIK
Erol Derin paylaşımında "Seçim döneminde sahada aktif olarak çalışmış bir genç olarak ifade etmek istiyorum. Her gittiğimiz yerde, CHP'nin HDP'ye yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştirilere maruz kaldık. Bebek katilleri ile bir olma ithamlarıyla suçlandık ve dolaylı yoldan vatanseverlik konusunda sorgulandık. Partimizin projelerini anlatmak yerine, HDP ile ilişkilendirilmememizi vurgulamaya çalıştık. Seçimi rahatça kazanabilecek nitelikli adaylar olmasına rağmen, KK dayatması ülkemize karşı son umutlarımızı tüketti.
DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR
Her mikrofonu eline aldığında Selahattin Demirtaş'a selam gönderenlerin seçim kazanması imkansızdır. Son olarak "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz." diyen Selahattin Demirtaş teröristtir."dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
sarı - düne kadar aynı pusulaya mühür basıyordunuz ne oldu paşam
Pronectus - CHP nin bu konuda ki Kronik Politikası Kısır Döngüye DEVAM mesajı olur..Sonra Muhalefet olarak hep o şarkıyı söyleriz..>
Ali Tanrıkulu - Sayın S.DEMİRTAŞ'A terörist demek, hukuku, yasaları,TC devletinin imzalayıp uyacağını belirttiği uluslar arası sözleşmeleri tanımamak, ırkçılık ve bölücülüktür.Türk ve Kürt halkını düşmanlaştırmak, emperyalizme hizmettir.
Hakan - İsyaaaan geriye kalanlan yalan yaalaan. Beni bu hale sen koooyydunn gittin ya kafam heep dumaaannn:))))
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.