CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI ÖZEL, SEFERBERLİK İLAN ETTİ!

DUVAR - CHP'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda " genel başkan seçildiğinin" açıklanmasının ardından Özgür Özel, teşekkür konuşması yaptı.

Hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Özel, CHP'nin ve Türkiye'nin 100'üncü yılında verilen bu onurlu görevi yerine getiren partililere şükranlarını sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden Özel, "Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum" dedi.

Ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Özel, salondan CHP'nin 130 milletvekiliyle, 81 il başkanıyla el ele omuz omuza çıktığını söyledi. Özel, delegelerin tamamını kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini ifade ederek, tüm delegelere şükranlarını sundu.

'BÜYÜK BİR ZAFERİ KAZANACAĞIZ'

Bu zor süreçte hiçbir kırgınlık çıkarmayacağına söz veren Özel, şunları kaydetti:

"Grubumuz, pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonundaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum."

Özel, örgüte verdiği bütün sözleri tutacağını belirterek, Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere 81 il başkanını davet etti.

Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Kaynak: GAZETE DUVAR