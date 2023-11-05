Oğuz Ceylan: "Bu takım bu sene kesin şampiyon olacak!.."

“GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK”
Güzel bir galibiyete imza attıklarını ve takım olarak şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Oğuz Ceylan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi; "Geçtiğimiz hafta berabere kaldık taraftarımızı üzmüştük. Bizim için de üzücü bir skordu, bugün bu beraberliği telafi etmek için sahaya çıktık ve maç boyunca aslanlar gibi mücadele ettik. Her zaman söyledik, biz bu takımı sezon sonunda inşallah şampiyon yapmak istiyoruz.
“TEK SAVAŞIMIZ BU YÖNDE”
Tek gayemiz, tek amacımız, tek savaşımız bu yönde. Bugün de belki zaman zaman iyi oynadığımız, zaman zaman da geriye düştüğümüz anlar oldu ancak kimse diyemez ki bugün sahada 90 dakika boyunca savaşmayan bir Kocaelispor vardı. Bugün sahada savaşan büyük Kocaelispor'un futbolcuları ve taraftarları vardı. Hafta başında da söylemiştim, biz buradan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz demiştim. 3 puanla dönüyoruz. Tabi ki henüz bitmiş bir şey yok. Yolumuz daha uzun. Bu yolda bazen tökezleyeceğiz, bazen takılacağız ama bir şekilde savaşmayı bırakmayacağız. Hafta içi ağrılarım vardı. Son iki antrenmana çıktım. Her şey iyi gidiyor, biz inanıyoruz. Sezon sonunda bu gemiyi kupaya taşıyacağız inşallah”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez - Güzel dileklerin için teşekkürler oğuz ceylan başarılar sizlerle bizlerle olsun inşallah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.