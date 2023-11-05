ESKİ İL BAŞKANI CENGİZ SARIBAY: "Kemal Kılıçdaroğlu gitmesini bilmeliydi"

Sarıbay, “ Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs akşamı genel başkanlığı bırakmalıydı. Gitmesini bilmeliydi. En son birinci tur seçiminden sonra, ikinci tur öncesi çekilmeliydi. Seçim sonrası genel başkanlığı bıraksaydı, onursal başkan olurdu, şimdi seçimi kaybeden bir genel başkan oldu. Kemal Bey’in genel başkanlığı bırakmasını istemeyen bir kesim vardı yanında, onlar Kılıçdaroğlu’nu yanlış yönlendirdi. Özgür Özel Bey genç bir isim, ekibiyle birlikte başarılı olacaktır” dedi. Sarıbay, Kılıçdaroğlu’na Can Yücel’in şu şiiriyle göndermede bulundu; “Gitmek gerekir bazen, fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan”