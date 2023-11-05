Sarıbay, “ Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs akşamı genel başkanlığı bırakmalıydı. Gitmesini bilmeliydi. En son birinci tur seçiminden sonra, ikinci tur öncesi çekilmeliydi. Seçim sonrası genel başkanlığı bıraksaydı, onursal başkan olurdu, şimdi seçimi kaybeden bir genel başkan oldu. Kemal Bey’in genel başkanlığı bırakmasını istemeyen bir kesim vardı yanında, onlar Kılıçdaroğlu’nu yanlış yönlendirdi. Özgür Özel Bey genç bir isim, ekibiyle birlikte başarılı olacaktır” dedi. Sarıbay, Kılıçdaroğlu’na Can Yücel’in şu şiiriyle göndermede bulundu; “Gitmek gerekir bazen, fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan”
05 Kas 2023 - 11:37- Siyaset
ESKİ İL BAŞKANI CENGİZ SARIBAY: "Kemal Kılıçdaroğlu gitmesini bilmeliydi"
CHP eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kılıçdaroğlu’nun daha önceden genel başkanlığı bırakması gerektiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.