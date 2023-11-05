05 Kas 2023 - 11:42- Spor

Göztepe, 2 ay sonra kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor’a 1-0 kaybederek 2 aylık aranın ardından yenilgi yüzü gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Göztepe, 2 ay sonra kaybetti mask

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında  Kocaelispor’la Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı 1-0 kaybetti. Konuk ekibin tek golünü de geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinin formasını giyen Emir Ortakaya kaydetti. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 2 ay sonra kaybederken bu sürede oynadığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar rakip filelere de 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Göztepe, bundan önceki yenilgisini Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan üçüncü hafta mücadelesinde Çorum FK’ya karşı aldı.

Göztepe’de Ensar ilk maçına çıktı

Göztepe’nin yaz transfer döneminde Hertha Berlin'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Ensar Aksakal, Kocaelispor müsabakasına 11’de başlayarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. 22 yaşındaki Türk oyuncu, 57 dakika sahada kalırken daha sonra yerini Yunus Emre Gedik’e bıraktı. Göztepe taraftarı da, genç futbolcu değişiklik için kenara gelirken mücadelesinden dolayı alkışlarla Ensar’a destek oldu.
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05 Kas 2023 - 11:42 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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