Göztepe, 2 ay sonra kaybetti

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Kocaelispor’la Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı 1-0 kaybetti. Konuk ekibin tek golünü de geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinin formasını giyen Emir Ortakaya kaydetti. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 2 ay sonra kaybederken bu sürede oynadığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar rakip filelere de 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Göztepe, bundan önceki yenilgisini Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan üçüncü hafta mücadelesinde Çorum FK’ya karşı aldı.
Göztepe’de Ensar ilk maçına çıktı
Göztepe’nin yaz transfer döneminde Hertha Berlin'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Ensar Aksakal, Kocaelispor müsabakasına 11’de başlayarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. 22 yaşındaki Türk oyuncu, 57 dakika sahada kalırken daha sonra yerini Yunus Emre Gedik’e bıraktı. Göztepe taraftarı da, genç futbolcu değişiklik için kenara gelirken mücadelesinden dolayı alkışlarla Ensar’a destek oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.