İkinciliğe dönmemiz uzun sürmedi

SÖKÜP ALDIK

Trendyol 1. Lig’in 11. Haftasında, Göztepe ile mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yeşil -Siyahlılar, geçtiğimiz hafta Göztepe’ye kaptırdığı ikinciliği, bu hafta Göztepe’den geri aldı. İyi oyun, güven veren mücadele örneği sergileyen temsilcimiz, 23 puanla 2. sıraya yerleşti.