İkinciliğe dönmemiz uzun sürmedi

SÖKÜP ALDIK
Trendyol 1. Lig’in 11. Haftasında, Göztepe ile mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yeşil -Siyahlılar, geçtiğimiz hafta Göztepe’ye kaptırdığı ikinciliği, bu hafta Göztepe’den geri aldı. İyi oyun, güven veren mücadele örneği sergileyen temsilcimiz, 23 puanla 2. sıraya yerleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.