19’luk stoper Emir bu gidişle gol kralı olur

GELİR GELMEZ BİR TANE SALLAMIŞTI

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’da sezon öncesinde kadrosuna Fenerbahçe’den kiralık olarak kattığı, stoper Emir Ortakaya gol kralı olma yolunda. Sezon başındaki Altay maçımda ilk defa çıktığı maçta fileler havalandıran Emir, daha sonrasında Tuzlaspor maçında da gol atarak 2. Golünü kaydetti Emir önceki gün oynanan Göztepe maçında attığı gol ile bu sezonki 3. Golünü kaydetmiş oldu. 4 golü bulunan Tanque’den sonra 2. sıraya oturan Emir, duran toplarda rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.