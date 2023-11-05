19’luk stoper Emir bu gidişle gol kralı olur

GELİR GELMEZ BİR TANE SALLAMIŞTI
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’da sezon öncesinde kadrosuna Fenerbahçe’den kiralık olarak kattığı, stoper Emir Ortakaya gol kralı olma yolunda. Sezon başındaki Altay maçımda ilk defa çıktığı maçta fileler havalandıran Emir, daha sonrasında Tuzlaspor maçında da gol atarak 2. Golünü kaydetti Emir önceki gün oynanan Göztepe maçında attığı gol ile bu sezonki 3. Golünü kaydetmiş oldu. 4 golü bulunan Tanque’den sonra 2. sıraya oturan Emir, duran toplarda rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.