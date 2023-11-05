05 Kas 2023 - 11:55- Spor

19’luk stoper Emir bu gidişle gol kralı olur

Kocaelispor’un sezon başında kadrosun Fenerbahçe’den kiralık olarak kattığı stoper Emir Ortakaya, ligde 3. golünü önceki gün Göztepe’ye karşı attı. Emir, 4 golü bulunan Tanque’den sonra 3 golle en çok gol atan oyuncumuz oldu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
19’luk stoper Emir bu gidişle gol kralı olur mask

GELİR GELMEZ BİR TANE SALLAMIŞTI

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’da sezon öncesinde kadrosuna Fenerbahçe’den kiralık olarak kattığı, stoper Emir Ortakaya gol kralı olma yolunda. Sezon başındaki Altay maçımda  ilk defa çıktığı maçta fileler havalandıran Emir, daha sonrasında Tuzlaspor maçında da gol atarak 2. Golünü kaydetti Emir önceki gün oynanan Göztepe maçında attığı gol ile bu sezonki 3. Golünü kaydetmiş oldu. 4 golü bulunan Tanque’den sonra 2. sıraya oturan Emir, duran toplarda rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.
# Kocaelispor, oldu, Göztepe, Trendyol, Emir Ortakaya

05 Kas 2023 - 11:55 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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