YAŞAYAN EFSANE KALEYE GERİ DÖNDÜ

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ GÖKHAN’DAN

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’un deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci, Göztepe maçında formasını geri aldı. Değirmenci karşılaşma içerisinde birçok kurtarış yaparak güven verdi. Hem taraftara hem de takım arkadaşlarına “ Kale emin ellerde” diyen Değirmenci, karşılaşma sonrasında sevgi seline boğuldu. Deneyimli kalecimiz, maç sonu galibiyet üçlüsünü çektirdi.