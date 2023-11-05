05 Kas 2023 - 11:58- Spor

YAŞAYAN EFSANE KALEYE GERİ DÖNDÜ

Kocaelispor’un deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci, Göztepe maçı ile çok özlediği formasını geri aldı. Değirmenci, Göztepe maçında harika performans sergileyerek taraftarı mest etti

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
YAŞAYAN EFSANE KALEYE GERİ DÖNDÜ mask

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ GÖKHAN’DAN

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’un deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci, Göztepe maçında formasını geri aldı. Değirmenci karşılaşma içerisinde birçok kurtarış yaparak güven verdi. Hem taraftara hem de takım arkadaşlarına “ Kale emin ellerde” diyen Değirmenci, karşılaşma sonrasında sevgi seline boğuldu. Deneyimli kalecimiz, maç sonu galibiyet üçlüsünü çektirdi.
# Kocaelispor, Gökhan Değirmenci, Göztepe, Trendyol

05 Kas 2023 - 11:58 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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