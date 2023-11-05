CHP ESKİ İL BAŞKANI FERHAN ŞENSOY: "Özgür Özel heyecan yarattı"

CHP’nin kongresini değerlendiren CHP eski İl Başkanı Ferhan Şensoy, “Çok güzel bir kongre oldu. Kemal Bey’in partiye büyük emeği var, başarılı çalışmaları var. Ama son seçimde hüsran yaşadı. CHP’de taban ve delegeler en doğru kararı verir. Özgür Özel Bey seçimi kazandı, heyecan yarattı. Partimizin yeniden ayağa kaldıracağına inanıyorum. Kongre hayırlı olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.