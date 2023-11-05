05 Kas 2023 - 12:01- Siyaset G: 05 Kas 2023 - 12:05

CHP ESKİ İL BAŞKANI FERHAN ŞENSOY: "Özgür Özel heyecan yarattı"

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP ESKİ İL BAŞKANI FERHAN ŞENSOY: "Özgür Özel heyecan yarattı" mask

CHP’nin kongresini değerlendiren CHP eski İl Başkanı Ferhan Şensoy, “Çok güzel bir kongre oldu. Kemal Bey’in partiye büyük emeği var, başarılı çalışmaları var. Ama son seçimde hüsran yaşadı. CHP’de taban ve delegeler en doğru kararı verir. Özgür Özel Bey seçimi kazandı, heyecan yarattı. Partimizin yeniden ayağa kaldıracağına inanıyorum. Kongre hayırlı olsun” dedi.
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05 Kas 2023 - 12:01 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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