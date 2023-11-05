İL BAŞKANI SARI AÇIKLADI: CHP Kocaeli Örgütü PM’ye isim önermedi!

Toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı da katıldı. Başkan Sarı, “Sayın genel başkanımızla toplantı yaptık. CHP Kocaeli İl Örgütü olarak Parti Meclisi’ne herhangi bir isim önermedik. Sayın Genel Başkanımız Özgür Bey’in anahtar Parti Meclisini destekleyeceğiz” dedi. Kongreyi de değerlendiren “Çok güzel bir kongre oldu. Demokrasi şöleni vardı. Bütün Türkiye’ye Dünyaya CHP’nin nasıl bir kongre yaptığını gösterdik. Kongre sonucu partimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
# kocaeli gazete haber, Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, Kartepe, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, Başiskele, kocaeli manset-haber, kocaeli manset, Gebze, son dakika haberleri, Kocaeli haberleri, Gölcük, Çayırova, kocaeli son dakika, kocaeli haber, Dilovası, Darıca, kocaeli flas haber, İzmit, kocaeli guncel haberler, kocaeli gündem, Körfez, chp, Cumhuriyet Halk Partisi, 38.Olağan Kurultay, CHP Kocaeli, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, bülent sarı, oldu, Parti Meclisi, türkiye
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.