İL BAŞKANI SARI AÇIKLADI: CHP Kocaeli Örgütü PM’ye isim önermedi!

Toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı da katıldı. Başkan Sarı, “Sayın genel başkanımızla toplantı yaptık. CHP Kocaeli İl Örgütü olarak Parti Meclisi’ne herhangi bir isim önermedik. Sayın Genel Başkanımız Özgür Bey’in anahtar Parti Meclisini destekleyeceğiz” dedi. Kongreyi de değerlendiren “Çok güzel bir kongre oldu. Demokrasi şöleni vardı. Bütün Türkiye’ye Dünyaya CHP’nin nasıl bir kongre yaptığını gösterdik. Kongre sonucu partimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.