Baba kızını rehin aldı!

Ali Gülen'in haberine göre, Almanya'nın Hamburg kentindeki uluslararası Helmut Schmidt Havaalanı'nda, dün geceden beri gergin saatler yaşanıyor.

Eşiyle, çocuğunun velayeti konusunda anlaşmazlığı olan 35 yaşındaki bir Türk, 4 yaşındaki kızını kaçırdı. Arabasının plakasını söken ve kızını alıp hızla havaalanına dalan Türk, saat tam 20.12'de Türkiye'ye gitmek için yolcusunu alan Türk Hava Yolları uçağının yanında durdu.

ATEŞ AÇTI, MOLOTOF ATTI

Polisin yaklaşmaması için ateş açan ve sağa sola molotof kokteyli atan Türk baba, şu ana kadar polisin uyarılarına rağmen teslim olmadı. İtfaiye, çıkan ufak yangınları hemen söndürdü.

Türk'ün kullandığı arabaya da, olası bir yangına karşı su sıkıldı. Kızını rehin tutan ve elinde yanıcı maddeler ile tabanca bulunan babanın aracının çevresinde önlem alınırken, özel polis timleri şu ana kadar operasyon yapamadı.

Olay nedeniyle havaalanı kapatıldı ve saat 20.24'ten sonraki tüm seferler iptal edildi. Şu ana kadar 3200 kişinin uçuşunun iptal olduğu açıklandı. İptal edilen sefer sayısı 27 olarak açıklandı.

KIZINI TÜRKİYE'YE GÖTÜRMEK İSTİYOR

Velayeti annesinde olduğu sanılan kızını kaçıran Türk'ün onu Türkiye'ye götürmek istediği belirtiliyor.

Türk babanın, kızını kaçırıp havaalanına dalmasından kısa süre sonra da, Türk annenin polisi arayıp durumu haber verdiği öğrenildi.

Kaynak: SÖZCÜ