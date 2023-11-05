CHP PM ÜYESİ TAHSİN TARHAN: "Hepimiz suçluyuz"

Tarhan, “28 Mayıs seçiminden sonra genel başkana istifa et demek doğru değildi. İsterse kendisi edebilirdi. Seçimden sonra ilk toplantıda bir ön önce kurultaya gidilmesi için karar aldık. Şunu ifade etmeliyim ki, taban bir değişim istiyordu. Ben Bursa, Sakarya, Manisa’da kongreleri yönettim. Halkın değişim isteğini gördüm. Bu değişim ilçelere yansıdı, illere yansıdı ve nihayetinde kurultaya yansıdı.
İNÖNÜ-ECEVİT DURUMU
1972 yılında nasıl ki İsmet İnönü’ye karşı halk bir değişim isteyip Bülent Ecevit’e yöneldiyse, bu seçimde de buna benzer bir durum oluştu. Halk değişim istedi ve Özgür Özel Bey’i tercih etti. Bu değişim, kişilerden değil, tabandan kaynaklandı. Kemal Kılıçdaroğlu Bey, çok başarılı çalışmalara imza attı. Türk siyasetine uzlaşı kültürünü getirdi, herkesle diyalog yapılacağını gösterdi. Eğer 28 Mayıs’taki seçimlerde bir suçlu aranacaksa, hepimiz suçluyuz. Kongre bitti, bundan sonra bireysel olarak değil, toplumsal olarak birlik ve beraberlik içinde yerel seçimlere çalışmalıyız. Ancak bu şekilde AKP ile mücadele edebiliriz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tahır Er Bey - SEN TEŞVIK KREDİSİ ALDIGIN 100.MILYON TL Yİ VE ÇAYIROVADAKİ BELDE İKEN ARSALARİ ANLAT
Kuvayi Milliye - Buda kendini nimetten bi cacık sanıyor kel AYNAK kuşu üflesen yere yuvarlanacak
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.