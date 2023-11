Erenkaya değişim rüzgarlarıyla heyecanlandıklarını söyledi: “HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK”

Selahattin Büyük. - CHP AYAĞA KALKACAK, BUNUN İLK ADIMI DÜN ATILDI, SABAHA KARŞI BÜYÜK MÜJDE GELDİ, BU ÖYLE BİR HEYECANKİ, SABAHA KADAR UYUMADAN TÜRKİYE AYAKTA, SONUCU BİLDİĞİ HALDE, SADECE CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL DUYURUSUNU BEKLEDİ, BUNUN ANLAMI, MANASI ÇOK BÜYÜK, YENİDEN SOSYAL DEMOKRAT ANLAYIŞLA, PLANLI, PROĞRAMLI, CHP YE AİDİYET DUYGUSUYLA BAĞLI PARTİLİLERİMİZLE SOKAKTA, CADDEDE, KÖYDE, BELDEDE, MEZRADA, HER YERDE OLACAĞIZ, GENEL MERKEZDEN SİYASET YAPMIYACAĞI,, HALKIN DERTLERİNİ, HALKIN SORUNLATINI YERİNDE TESBİT EDİP, GÖZLEMLEYİP, CHP İKTİDARA GELECEĞİ İLK SEÇİMDE ÜLKE VE MİLLETİN SORUNLARINI ORTADAN KALDIRNAYA YÖNELİK, CHP NİN ASLİ GÖREVİNİN, ÜLKEMİZE İÇTEN DIŞTAN GELEBİLECEK TEHDİTLERE KARLI, EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRİP, HER ALANDA SANAYİLEŞME ADIMLARINI ATARAK, ÇOK HIZLI BİÇİMDE DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINDA GİRMEMİZİ SAĞLIYACAKDIR, YER ALTI, YER ÜSTÜ KAYNAKLARIMIZI KULLANARAK, VATANDAŞIN GELIR SEVIYESİNİ EN ÜST SEVIYEYE ÇIKARMAK, HALKINA PARA VERMEKTEN KORKMAYAN BİR ANLAYIŞLA, KAPİTALİST SİSTEMLERİN DAYATMASI OLAN HALKA ÇOK PARA VERİRSEN ARZDAN KAYNAKLI FİYAT ARTIŞLARIYLA ENFLASYON YÜKSELIR YALANINI, BİLAKİS VATANDAŞIN CEBİNE PARA KOYARAK TÜKETİMİDE SAĞLAMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU BİLEREK, TÜKETİM OLMADAN ÜRETİMİN OLAMIYACAĞI AŞİKARDIR, EN ÖNEMLISİ SEBEST PİYASA SÖMÜRÜSÜNDEN KURTULUP, FIYAT DENETİMİNİ ELİNE ALACAKEKONOMİDE BÜYÜMEYİ SAĞLIYACAKYIR, BU ANLAMDA ÜLKENİN CHP SİNE HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYACI VARDIR, BU DÖNÜŞÜM BUNU SAĞLIYACAKDIT, MİLLETİMŞZE, DEVLETİMIZE HAYIRLI OLSUN DİYORUM..