Özgür Özel’in CHP genel başkanlığına seçilmesiyle ilgili olarak konuşan Erenkaya “Değişim rüzgarları fırtınaya dönüşecek. Türkiye değişecek. Bu şart. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu söyledim ve sonuna kadar değişimi savundum. Her şey daha güzel olacak. Bu zafer Kocaeli’ye de olumlu yansıyacak” dedi.
05 Kas 2023 - 12:46- Siyaset Güncelleme: 05 Kas 2023 - 12:50
Erenkaya değişim rüzgarlarıyla heyecanlandıklarını söyledi: “HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK”
Kocaeli CHP eski milletvekili ve eski belediye ve Kocaelispor Başkanı Hikmet Erenkaya, kongreyi değerlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
İzmitli - Değişim diyenlere bakın.. Bir gidinde yeni isimler görelim!!!
Selahattin Büyük. - CHP AYAĞA KALKACAK, BUNUN İLK ADIMI DÜN ATILDI, SABAHA KARŞI BÜYÜK MÜJDE GELDİ, BU ÖYLE BİR HEYECANKİ, SABAHA KADAR UYUMADAN TÜRKİYE AYAKTA, SONUCU BİLDİĞİ HALDE, SADECE CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL DUYURUSUNU BEKLEDİ, BUNUN ANLAMI, MANASI ÇOK BÜYÜK, YENİDEN SOSYAL DEMOKRAT ANLAYIŞLA, PLANLI, PROĞRAMLI, CHP YE AİDİYET DUYGUSUYLA BAĞLI PARTİLİLERİMİZLE SOKAKTA, CADDEDE, KÖYDE, BELDEDE, MEZRADA, HER YERDE OLACAĞIZ, GENEL MERKEZDEN SİYASET YAPMIYACAĞI,, HALKIN DERTLERİNİ, HALKIN SORUNLATINI YERİNDE TESBİT EDİP, GÖZLEMLEYİP, CHP İKTİDARA GELECEĞİ İLK SEÇİMDE ÜLKE VE MİLLETİN SORUNLARINI ORTADAN KALDIRNAYA YÖNELİK, CHP NİN ASLİ GÖREVİNİN, ÜLKEMİZE İÇTEN DIŞTAN GELEBİLECEK TEHDİTLERE KARLI, EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRİP, HER ALANDA SANAYİLEŞME ADIMLARINI ATARAK, ÇOK HIZLI BİÇİMDE DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINDA GİRMEMİZİ SAĞLIYACAKDIR, YER ALTI, YER ÜSTÜ KAYNAKLARIMIZI KULLANARAK, VATANDAŞIN GELIR SEVIYESİNİ EN ÜST SEVIYEYE ÇIKARMAK, HALKINA PARA VERMEKTEN KORKMAYAN BİR ANLAYIŞLA, KAPİTALİST SİSTEMLERİN DAYATMASI OLAN HALKA ÇOK PARA VERİRSEN ARZDAN KAYNAKLI FİYAT ARTIŞLARIYLA ENFLASYON YÜKSELIR YALANINI, BİLAKİS VATANDAŞIN CEBİNE PARA KOYARAK TÜKETİMİDE SAĞLAMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU BİLEREK, TÜKETİM OLMADAN ÜRETİMİN OLAMIYACAĞI AŞİKARDIR, EN ÖNEMLISİ SEBEST PİYASA SÖMÜRÜSÜNDEN KURTULUP, FIYAT DENETİMİNİ ELİNE ALACAKEKONOMİDE BÜYÜMEYİ SAĞLIYACAKYIR, BU ANLAMDA ÜLKENİN CHP SİNE HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYACI VARDIR, BU DÖNÜŞÜM BUNU SAĞLIYACAKDIT, MİLLETİMŞZE, DEVLETİMIZE HAYIRLI OLSUN DİYORUM..
Eroldemirbek - 04 selahattine cevap sen ne güzel anlatıyorsun sen her gece tv de masal anlat çocuklar uyusun tek parti zamanı sizleri de gördük ne mal olduğunuzu 1938-1950 yi daima aklında tut 14 mayıs 1950 yi unutma eğer bu halk sizlerden memnun olsa idi 14 mayıs 1950 de size devam derdi ama defolun gidin dedi hala gidiyorsunuz nice gitmeler allah sizlere bir daha iktidar yüzü göstermesin
İzmitçe - Özgür Özel'i depremde yaptıkları ile hatırlayacağız
Elinde sigara ile Hatay belediye başkanına attığı iftira ve muamele ile
Nasuhbey41 - Farketmez, tellioğullarina yaptığını biliyoruz ,CHP de semer değişti başka değişen Yok
Eroldemirbek - 50 seneden beri her şey güzel oluyor özgür le mi olacak önce zihniyetinizi değiştirin dinsiz olmayın din düşmanı olmayın halk düşmanı olmayın alevilerin partisi olmayın kendinizi üstün görmeyin 14 mayıs 1950 yi hiç ama hiç bir zaman aklınızdan çıkarmayın bu milletin sizlere bedduası var unutmayın halka milli iradeye inanın vesayeti aklınızdan çıkarın vesayetin 1938 de kaldığını unutmayın haydi hayırlı traşlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.