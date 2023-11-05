Doktor Hüseyin Kavgacı vefat etti

İzmit SSK eski doktorlarından Gölcük Dispanseri eski başhekimi Hüseyin Kavgacı emekli olduktan sonra Kosbaş OSB’de bir firmada işyeri hekimi olarak görev yapıyordu. Kavgacı dün akşam saatlerinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hüseyin Kavacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Kavgacı’nın 2 hafta önce babasını kaybettiği ve bu sebeple derin üzüntü yaşadığı öğrenildi.
Gölcük Karaköprü Mahallesi Sedef Sokakta ikamet eden 3 çocuk babası Doktor Hüseyin Kavgacı’nın cenazesi Gölcük Sanayi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.