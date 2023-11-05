İzmit'te 3+1 dubleks daire icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2022/112562 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/112562 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

ÖZELLİKLERİ:

Kocaeli İl, İzmit İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 3885 Ada, 11 Parsel, 1. KAT BODRUM+ZEMİN 1 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm dubleks mesken nitelikli, Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Yenidoğan mahallesi, 3885 ada 11 parsel sayılı taşınmaz, Keşfe konu bina 5 katlı (bodrum+zemin+2 normal+çatı piyesi) betonarme karkas olarak inşa edilmiş binadır. Bina içerisinde 1.bodrum + zemin katta 8 adet dubleks mesken, 1.normal katta 4 adet mesken, 2.normal katta 5 adet çatı piyesli mesken ve 1 adet dubleks mesken bulunmaktadır. Keşfe konu C5 Blok C tipi villalardan olup, parselin doğu kısmında bulunmaktadır. 5 katlı (bodrum+zemin+2 normal+çatı piyesi) betonarme karkas olarak inşa edilmiş binadır. Binanın mesken girişi kuzey cepheden zemin kat seviyesindendir. Kıymet takdirine konu olan taşınmaz; dubleks mesken nitelikli, 69/794 arsa paylı, 1.bodrum+zemin kat "1" nolu bağımsız bölümdür. Keşif sırasında mesken içerisine girilememiş olup, ruhsatlı projesine göre Dubleks mesken içerisinde bodrum katta 3 oda + hol + banyo ve teras, zemin katta salon + mutfak + antre + lav+wc ve balkon bulunmaktadır. Ruhsatlı projesine göre kullanım alanı net 117,00 m² , brüt 146,00 m²dir. Isınma doğalgaz kombili kalorifer ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Zemin kaplamaları yaşam mahallerinde laminant parke, antre, mutfak, balkon ve ıslak hacimlerde seramiktir. Duvar boyaları plastik badana, pencere doğramaları PVC ve camlar ısı yalıtımlı çift camdır. Giriş kapısı çelik kapıdır.

Adresi : Serdar Mahallesi, Dikici Sokak Nikomedya Aydın Sitesi No:45 İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 794,00 m2

Arsa Payı : 69/794

İmar Durumu : İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ?Konut Alanı? kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adedi 3 kattır.TAKS:0,40, KAKS:1,20 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephesinde min. 3,00 metre, yan bahçede min. 3,00 metredir.

Kıymeti : 1.950.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.