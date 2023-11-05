Karamürsel'de 2 katlı bina mahkemeden satılık

T.C.KARAMÜRSEL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/32 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, SENAİYE Mahallesi/Köyü, KÖY İÇİ Mevkii, 101 Ada, 289 Parsel sayılı taşınmaz Senaiye mahalle merkezinde, Karamürsel ilçe merkezinin güneydoğusunda, ilçe merkezine kuş uçuşu 9,30 km, İzmit-Yalova D-130 Karayoluna 8,30 km, deniz sahiline 8,50 km mesafede olup, Senaiye mahalle merkezinde, Senaiye Köy İçi yoluna cephelidir. Taşınmazların yakın çevresinde; Senaiye mahalle merkezi, Senaiye Mahalle Muhtarlığı, bağ ve bahçeler, boş arsa ve araziler, 1 ve 2 katlı müstakil köy evleri bulunmaktadır. Senaiye köy içi yola cepheli olmasından dolayı ulaşım imkanları bakımından iyi düzeydedir. Parsel üzerinde, Karamürsel Belediyesinde yapı ruhsatı ve projesi bulunmayan 1 adet 2 katlı 108 m2 alanlı mesken bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan 2 katlı bina zemin+1 katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın zemin katı 36 m2 ve 1. katı 72 m2 alandan oluşmaktadır. Binanın dış cepheleri, normal dış cephe bayası ile boyalı olup, meskenlerin girişinde demir doğrama kapısı bulunmaktadır. Pencereleri ahşap doğrama ve çift camlıdır. Parsel üzerinde maddi değeri bulunmayan bakımsız birkaç meyve ağacı ve orman emvali ağaçları bulunmaktadır.

Adresi : Senaiye Mah. 101 Ada, 289 ParselKaramürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 668,56 m2

İmar Durumu : Karamürsel Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım imar planında meskun konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam 2 kat ve taks:0,20, emsal:0.40 yoğunluğunda yapılaşma koşullarına sahip olduğu belirtilmiştir

Kıymeti : 1.240.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir. Hissedarlar mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 12:10

30/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.