BAŞİSKELE'DE O MAHALLELER TAŞINABİLİR!

Başiskele’de bulunan Karadenizliler Mahallesi, Vezirçiftliği Mahallesi, Mahmutpaşa Mahallesi ve Yaylacık Mahallesi sanayinin vermiş olduğu çevre kirliliği yüzünden yaşanmaz hale geldi. 4 mahalle muhtarı konu ile ilgili Başiskele Kaymakamlığı’na yazı yazdı. Karadenizliler Mahalle Muhtarı ile Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı yazdıkları yazı şu şekilde:

Karadenizliler Mahalle Muhtarı Şamettin Alınlı, “Başiskele ilçemizde yer alan Vezirçiftliği ve Karadenizliler mahallelerinde bulunmakta olan Atık Geri Dönüşüm Tesisleri’nin gün içerisinde ve özellikle gece saatlerinde çevreye verdiği kötü koku ve zehirli gazlar ile mahalleyi nefes alınmaz duruma getirmesi ayrıca çevre kirliliğine de neden olması mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın rahatsız ve durumdan şikayetçi olmasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

Vezirçiftliği Mahallesi Muhtarı yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi, "İlçemiz Vezirçiftliği ve Karadenizliler mahallesinde bulunan ve özellikle gece saatlerinde ve mütemadiyen günün her saatinde etrafa verdiği koku ve zehir gazlar ile Çevre Kirliliğine neden olan, mahallelerimizin nefes alınamaz hale gelmesine ve tüm ilçemizin rahatsız olmasına sebep olan ATIK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİN'den dolayı Seyyit ve Fakültede Caddelerinin birleşim noktasında 05.11.2023 tarihi Pazar günü saat 14:00 da halkımızın katılacağı geniş çaplı bir basın açıklaması yapmak istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim." diyerek yazıyı gönderdi.