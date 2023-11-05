05 Kas 2023 - 14:11- Siyaset G: 05 Kas 2023 - 14:15

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KAZANDI

CHP genel kurulunda başkanlık seçimleri sona erirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13.5 yıllık saltanatı da sona erdi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
FATMA KAPLAN HÜRRİYET KAZANDI mask

Sabahtan bu yana yaptığı küçük araştırmalarıma göre, seçimin Kocaeli’deki kazananı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı, Hürriyet’i kesinlikle aday göstermeyecekti. Zira, Kocaelili bazı gruplar Hürriyet aleyhine Kılıçdaroğlu’na çok sayıda şikayet yazısı göndermiş ve aklın çelmişti. Fatma Kaplan Hürriyet “Hayırlı olsun” derken demeç vermemeyi tercih etti. Ancak anlaşılan o ki, onu bu kentte silmeye çabalayanların büyük bölümü kaybetti
# oldu, büyük, Kemal Kılıçdaroğlu

05 Kas 2023 - 14:11 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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