FATMA KAPLAN HÜRRİYET KAZANDI

Sabahtan bu yana yaptığı küçük araştırmalarıma göre, seçimin Kocaeli’deki kazananı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı, Hürriyet’i kesinlikle aday göstermeyecekti. Zira, Kocaelili bazı gruplar Hürriyet aleyhine Kılıçdaroğlu’na çok sayıda şikayet yazısı göndermiş ve aklın çelmişti. Fatma Kaplan Hürriyet “Hayırlı olsun” derken demeç vermemeyi tercih etti. Ancak anlaşılan o ki, onu bu kentte silmeye çabalayanların büyük bölümü kaybetti