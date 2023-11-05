Sabahtan bu yana yaptığı küçük araştırmalarıma göre, seçimin Kocaeli’deki kazananı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı, Hürriyet’i kesinlikle aday göstermeyecekti. Zira, Kocaelili bazı gruplar Hürriyet aleyhine Kılıçdaroğlu’na çok sayıda şikayet yazısı göndermiş ve aklın çelmişti. Fatma Kaplan Hürriyet “Hayırlı olsun” derken demeç vermemeyi tercih etti. Ancak anlaşılan o ki, onu bu kentte silmeye çabalayanların büyük bölümü kaybetti
05 Kas 2023 - 14:11- Siyaset Güncelleme: 05 Kas 2023 - 14:15
FATMA KAPLAN HÜRRİYET KAZANDI
CHP genel kurulunda başkanlık seçimleri sona erirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13.5 yıllık saltanatı da sona erdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.