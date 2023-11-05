İstanbul depremi için açıklama: "Tsunami bekleniyor"

Dr. Cambaz '5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü' sebebiyle yaptığı açıklamada, tsunaminin, deprem yanardağ patlaması ve heyelan gibi afetler sonrası deniz tabanının ani şekilde yer değiştirip, deniz kütlesinin dalgalar yoluyla kıyıya vurmasıyla gerçekleştiğini belirtti.

4 BÖLGE SAYDI

Türkiye'nin 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğu ve bu nedenle tsunamiden dolayı hasar almaya açık bir ülke olduğunu dile getiren Canbaz 'Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan dolayı Marmara Denizi, Doğu Anadolu Fay Hattı ile Akdeniz Helenik Yayı'ndan dolayı da Ege ve Akdeniz'de oluşacak depremler sonucu tüm denizlerimizde tsunami meydana gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 6 METRELİK DALGALAR BEKLENİYOR

İstanbul için de tsunami tehlikesinin olduğunu vurgulayan Cambaz, 'İstanbul için de tsunami beklediğimiz bir şey. Sadece depremden dolayı değil. Depremden sonra tetiklenebilecek deniz altı heyelanından dolayı İstanbul'da tsunami bekliyoruz. Burada yıkmaya çalıştığımız en büyük algı, tsunami dediğimiz zaman Japonya ya da Endonezya'daki gibi 20 metrelik dalgalar anlaşılıyor. Bizim burada 1509 ve 1894 depremlerinden sonra kayıtlara düştüğü gibi 6 metre mertebesinde dalgalar söz konusu. Bu da büyük bir yıkıma ve kaosa neden olabilir' diye konuştu.

TSUNAMİYE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

Tsunamiye karşı yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Cambaz 'deprem olduğunda denize yakın bir yerde olanların buradan uzaklaşması gerekiyor.

Deniz seviyesinin 2,3 metre mertebesinde yükselmesini azımsamamak gerekiyor. Yarım metre, 1 metre de olsa insanlar 'ben yüzerim' diye düşünüyor ama 30 santimetrenin üzerindeki su dalgası sizi sürükleyebilme özelliğine sahip. Onun dışında, taşıdığı, sürüklediği cisimlerin size çarpması travma da yaratabilir. Bu durumda hiçbir şey yapamazsınız. Tsunamiye depremden farklı olarak önlem alınabilir. Deprem olduğunda siz bunu duyuyorsanız, bu sizin en büyük alarmınızdır.' dedi.

Tsunami farkındalığının arttığını belirten Cambaz 'Birleşmiş milletlerin 2015 yılı sonunda 5 Kasım'ı 'Dünya Tsunami Farkındalık Günü' ilan ettiğini ve bu vesileyle farkındalık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.