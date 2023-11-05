05 Kas 2023 - 15:02- Siyaset G: 05 Kas 2023 - 15:14

"Kocaeli için çok şey değişmez"

Kocaeli CHP Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Genel kurulunu değerlendirdi.

Hakan Yağcıoğlu
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"Kocaeli için çok şey değişmez" mask

Kocaeli CHP Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Genel kurulunu değerlendirirken “ Özgür Özel bey yıllardır Kemal beyin yanındaydı. Beraber mücadele verdi. Taban Özgür Özel dedi ve o da kazandı. Söyleyecek bir şey yok. Hayırlı olsun. Burada önemli olan CHP’dir, kişiler önemli değildir. Kocaeli için ok şeyin değişeceğini sanmıyorum. Biz çalışıyoruz ve yine aynı hırs ve azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
# Kocaeli CHP Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Genel kurulu, chp, özgür özel

05 Kas 2023 - 15:02 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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