Kocaeli CHP Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Genel kurulunu değerlendirirken “ Özgür Özel bey yıllardır Kemal beyin yanındaydı. Beraber mücadele verdi. Taban Özgür Özel dedi ve o da kazandı. Söyleyecek bir şey yok. Hayırlı olsun. Burada önemli olan CHP’dir, kişiler önemli değildir. Kocaeli için ok şeyin değişeceğini sanmıyorum. Biz çalışıyoruz ve yine aynı hırs ve azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
05 Kas 2023 - 15:02- Siyaset Güncelleme: 05 Kas 2023 - 15:14
"Kocaeli için çok şey değişmez"
Kocaeli CHP Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP Genel kurulunu değerlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.