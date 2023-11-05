CHP MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER: "Seçim bitti, sonucu herkes kabullenmeli"

Çiler, “Kongre sürecini tamamladık. Kimisi A adayına, kimisi B adayına oy verdi. Bu da en doğal hakları. Kongremiz seviyeli, coşkulu ve heyecanlı bir şekilde yapıldı. Anadolu’dan kongreye katılan arkadaşlar çok heyecanlıydı, bu heyecanlı gözlerinden okunuyordu. Bu heyecanı hiçbir şekilde kaybetmeyip, yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Seçim bitti, çıkan sonucu herkes kabullenecek. Kurultay demek, güven tazelemek demektir. Delegelerimiz böyle uygun gördü, bizlere düşen görev yeni yönetimi desteklemektir. Kongremiz hayırlı olsun” dedi,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.