05 Kas 2023 - 15:19- Spor G: 05 Kas 2023 - 15:33

AMATÖR'DE BOL GOLLÜ BİR GÜN OLDU!

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AMATÖR'DE BOL GOLLÜ BİR GÜN OLDU! mask

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

U 14 A

Kocaeli 61 FK: 0
İzmit Yahyakaptanspor: 7

U 16 L

C. Serhatspor:2
G. Tayfunspor:5

U16 K
Çayırova GB Spor:1
Çayırova BLD Eğtimspor:2

U16
KÖRFEZ ESENSPOR:1
ÇINARLI SPOR: 4

U16
ÇAMLITEPE SPOR:0
DERİNCEGBSPOR:0
# Çayırova

05 Kas 2023 - 15:19 - Spor

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