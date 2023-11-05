AMATÖR'DE BOL GOLLÜ BİR GÜN OLDU!

\u0130\u015eTE TOPLU SONU\u00c7LARU 14 A\n\n\nKocaeli 61 FK: 0\u0130zmit Yahyakaptanspor: 7U 16 L\n\n\nC. Serhatspor:2G. Tayfunspor:5\n\n\nU16 K \u00c7ay\u0131rova GB Spor:1\u00c7ay\u0131rova BLD E\u011ftimspor:2\n\n\nU16K\u00d6RFEZ ESENSPOR:1\u00c7INARLI SPOR: 4\n\n\nU16\u00c7AMLITEPE SPOR:0DER\u0130NCEGBSPOR:0\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.